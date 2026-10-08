Mourinho sudah melihat cukup banyak dan ingin melepas dua pemain Real Madrid secepat mungkin

José Mourinho tak perlu lagi melihat dua pemain kembali di Real Madrid, demikian laporan The Athletic. Mereka adalah Raúl Asencio dan Andriy Lunin.

Asencio sebenarnya sudah boleh hengkang dari Real Madrid pada musim panas lalu. Bek Spanyol itu menolak tawaran dari Galatasaray dan klub-klub Inggris.

Ia berharap bisa membuktikan diri di bawah Mourinho yang kembali, tetapi itu tidak berhasil, antara lain karena ia mengalami cedera parah dalam persiapan menuju musim ini.

Retak stres pada tulang kering kanan membuat bek berusia 23 tahun itu masih harus menepi selama berbulan-bulan. Marca melaporkan bahwa ia kemungkinan baru kembali pada awal 2027, karena ia baru menjalani operasi pekan lalu.

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Lunin masih cukup sering mendapat menit bermain dalam beberapa tahun terakhir, juga karena banyaknya cedera yang dialami Thibaut Courtois. Kiper Ukraina itu sudah lebih dari tujuh puluh kali mengawal gawang Real Madrid.

Saat ini Courtois sepenuhnya fit dan Mourinho tidak yakin dengan kiper keduanya. Manajer asal Portugal itu tidak melihatnya sebagai calon nomor satu untuk masa depan. Ia sudah boleh pergi pada bursa transfer musim dingin.