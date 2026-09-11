José Mourinho, pelatih Real Madrid, membela bintangnya Kylian Mbappe, sekaligus balik menyerang para pengkritik dengan menyatakan bahwa "sebagian dari mereka tidak memahami sepak bola, sementara sebagian lainnya tidak mau mengatakan kebenaran".

Mbappe menuai kritik lantaran tidak menjalankan tugas-tugas defensif, meski Real Madrid berhasil mengalahkan Inter Milan di Liga Champions.

Penyerang asal Prancis itu menanggapi kritik tersebut dengan nada yang dianggap sebagian orang sebagai kesombongan. Dalam wawancaranya dengan surat kabar "L'Equipe", ia berkata, "Saya rasa hal ini tidak wajar, tetapi inilah kehidupan seseorang yang telah hidup dalam keistimewaan selama bertahun-tahun."

Ia menambahkan, "Wajar bila orang-orang selalu melihat apa yang tidak dilakukan seseorang. Ketika ia melakukannya selama 10 tahun, orang-orang tidak lagi melihat apa yang ia lakukan. Mereka tahu bahwa ia mampu melakukannya. Karena itu mereka selalu berusaha melihat apa yang tidak ia lakukan."

Kritik terhadap Mbappe

Setelah Mbappe membela dirinya dari kritik, Mourinho menegaskan bahwa bintang asal Prancis itu bukanlah masalah bagi tim, dengan menggunakan sebuah peribahasa populer Portugal.

Mourinho berkata dalam konferensi pers hari Jumat ini menjelang laga melawan Rayo Vallecano, sebagaimana dilaporkan surat kabar "AS": "Saya tidak berbicara tentang siapa yang mengkritik. Saya menggunakan peribahasa yang sama seperti yang saya katakan tentang Vinicius. Ia adalah pohon yang menghasilkan banyak, sangat banyak buah, dan orang-orang biasanya melempari batu ke pohon yang berbuah."

Ia menambahkan, "Mbappe benar dalam menanggapi kritik itu. Pemain yang mencetak 40 gol tidak pernah menjadi masalah bagi tim. Ketika Anda berhasil menciptakan persahabatan dan rasa hormat... bayangkanlah itu."

Mourinho melanjutkan, "Ada hal-hal yang sebagai pelatih sangat saya hargai dan kagumi. Ada orang-orang yang membicarakan sepak bola tetapi tidak memahaminya. Dan ada pula yang memahaminya, dan berguna bagi mereka untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik."

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan, "Saya melihat tim pada menit-menit terakhir (laga melawan Inter Milan) bermain dengan sepuluh pemain, bertahan dari sisi kiri bersama Cucurella yang sudah menguras seluruh tenaganya, dan Kylian yang juga sudah menguras seluruh tenaganya, dan saya melihat itu. Sebagai pelatih, saya sangat menghargai hal ini dengan cara yang luar biasa. Bagi saya, perilaku semacam ini adalah sebuah kebahagiaan."

Ia menuturkan, "Ada orang-orang yang memahami sepak bola sebagaimana saya memahaminya, dan mereka juga melihat itu, tetapi mereka tidak mengatakannya. Sesudah itu mereka mengatakan bahwa kami tidak bertahan dengan baik, dan bahwa kami bisa saja kebobolan tiga atau empat gol."

Ia melanjutkan, "Tetapi mereka juga tidak mengatakan bahwa kami bisa saja mencetak delapan gol. Ada pertandingan yang sangat membosankan, dan mungkin kami menjalani beberapa di antaranya. Ada pertandingan di Liga Champions di mana kedua tim saling menakuti satu sama lain, tidak ada yang mau mengambil risiko, dan orang-orang pulang ke rumah dengan rasa tidak enak."

"Special One" itu menutup pembicaraannya dalam hal ini dengan berkata, "Mereka bisa saja mencetak empat gol, ya ya, tetapi kami bisa saja mencetak delapan. Dan ada orang-orang yang memahami sepak bola seperti saya tetapi tidak mengatakannya. Mengapa mereka tidak mengatakannya? Apakah kalian tidak senang karena kami menang?"

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Penalti Betis

Mourinho kembali menyinggung kontroversi wasit terkait penalti Kylian Mbappe menghadapi Real Betis, setelah komite wasit Spanyol mendukung keputusan wasit pertandingan untuk tidak mengulanginya.

Ia berkata, "Itu tidak mengejutkan saya, karena ada perlindungan yang besar di antara para wasit. Sangat jarang, dan sangat sulit, bagi mereka untuk mengkritik sebuah keputusan wasit. Serikat (di antara para wasit) itu kekuatan."

Rotasi susunan pemain

Mengenai kemungkinan melakukan perubahan pada susunan pemain, serta peluang bermainnya Yan Diomande, Mourinho menolak untuk mengungkap nama-nama pemain yang akan memulai laga besok melawan Vallecano.

Ia berkata, "Saya tidak ingin mengatakan siapa yang akan bermain. Saya tidak akan menempuh arah itu. Saya tidak memikirkan tiga pertandingan mendatang, melainkan pertandingan besok. Saya ingin menang."

Ia menambahkan, "Tetapi ya, ada ruang... mungkin bukan untuk rotasi, tetapi ruang untuk energi baru. Kaki-kaki yang memiliki banyak bahan bakar. Kami bekerja sangat keras pada laga hari Selasa. Dan kami mendapatkan kembali Camavinga, Bernardo, serta Arda."

Ia melanjutkan, "Kami memiliki skuad yang kuat, untuk memberikan kesempatan kepada kaki-kaki yang memiliki banyak bahan bakar untuk bermain. Dan agar yang lain mendapatkan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami memiliki tiga pertandingan dalam sembilan hari, dan Elche tiga hari kemudian... tetapi fokus tertuju pada bagaimana cara menang besok."

Ia menutup, "Dan dalam cara itu, yang penting adalah dua atau tiga pemain yang tidak ikut bermain pada laga terakhir dapat memberikan tim sedikit lebih banyak energi."

Pujian untuk Courtois

Mengenai pentingnya Thibaut Courtois bagi tim dengan tersisanya satu tahun menuju berakhirnya kontraknya saat ini, Mourinho berkata: "Ia tidak khawatir, dan klub juga tidak khawatir. Ada rasa saling pengertian, dan semua orang tahu bahwa mereka menginginkan hal yang sama."

Ia menambahkan, "Untuk ukuran seorang penjaga gawang, ia masih muda, dan di atas itu ia memutuskan untuk tidak ikut bermain di UEFA Nations League bersama tim nasional negaranya, dan hal ini memungkinkannya untuk lebih fokus serta mendapatkan lebih banyak istirahat selama periode UEFA atau FIFA. Itu dia, ia telah tampil dengan pertandingan yang luar biasa."

Valverde dan Tchouameni

Mengenai kemungkinan bermainnya Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni bersama-sama setelah perselisihan terkenal di antara keduanya musim lalu, dan apakah ia telah turun tangan untuk menyelesaikan apa yang terjadi, Mourinho berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa, merekalah yang melakukannya. Rasa saling pengertian yang ada di dalam skuad, persahabatan, menang bersama, kalah bersama, pergi ke bangku cadangan dengan marah tetapi tetap mendukung rekan-rekan Anda yang ada di lapangan."

Ia menjelaskan, "Tanpa menjawab secara spesifik tentang situasi Valverde dan Tchouameni, skuad ini luar biasa. Dan dalam kasus ini, seandainya saya tidak mengetahui apa pun (tentang perselisihan musim lalu), saya pasti mengira mereka berdua adalah sahabat dekat."

Ia melanjutkan sambil tertawa, "Tentu saja ketika Aurelien datang, saya memperhatikan, karena saya perlu mengetahui apakah saya harus turun tangan dan menjadi menteri perdamaian, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Merekalah yang melakukannya."

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