José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengungkapkan perasaannya usai kembali ke Stadion Santiago Bernabeu sebagai pelatih Los Blancos untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, dengan meraih kemenangan (4-1) atas Real Sociedad, Rabu malam, dalam pertandingan tunda dari pekan pertama Liga Spanyol.

Mourinho, dalam pernyataan kepada media, berbicara soal perasaannya kembali ke bangku cadangan Bernabeu: "Ini jauh lebih indah, ini lebih luar biasa dan menggairahkan. Tapi kemenangan adalah hal yang hebat dan menyenangkan. Sebelum pertandingan, jujur saya katakan kepada Anda, setelah bertahun-tahun ini saya menjadi agak lebih tenang. Tapi ya, selalu ada adrenalin itu sebelum pertandingan, namun saya sangat tenang."

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Mengenai kegemilangan Kylian Mbappe dan hat-trick-nya, Mourinho berkata: "Ada satu hal yang tidak begitu saya sukai, tapi harus saya lakukan. Saya tidak begitu suka berbicara tentang individu, karena keistimewaan itu milik tim secara keseluruhan, tapi apa yang dilakukan Kylian Mbappe adalah hal yang gila. Kylian memiliki kualitas yang sangat tinggi."

Soal Jude Bellingham, Mourinho menjawab wartawan: "Saya sudah katakan kepada Anda sebelumnya bahwa saya tidak suka berbicara tentang individu, tapi saya baru saja melakukannya, dan sekarang Anda kembali menanyakan hal itu kepada saya. Kalau kita berbicara tentang Jude, dan tentang Vini, kita harus berbicara tentang Bernardo dan Federico."

Ia menambahkan: "Kedua bek tengah sangat dominan. Tim tampil bagus, tapi kita tidak bisa menyembunyikan bahwa kita memiliki pemain-pemain kelas sangat tinggi, yang bermain, bekerja keras, dan solid. Kita punya pemain-pemain hebat yang membuat saya menikmati, tentu bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai orang yang mencintai sepak bola. Hal-hal yang mereka lakukan berada di puncak."

Real Madrid sebelumnya membuka musimnya dengan kemenangan dramatis atas tuan rumah Espanyol (2-1), Sabtu lalu, sebelum menghibur para pendukungnya di Bernabeu dengan kemenangan telak atas Real Sociedad.





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