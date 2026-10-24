Mourinho Siapkan Kejutan untuk Barcelona: Taruhan Tak Terduga dalam Susunan Pemain Real Madrid

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, bersiap melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain timnya sebelum menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion Camp Nou, dalam laga El Clasico, dengan mengandalkan Federico Valverde di posisi bek kanan, serta memberi kesempatan kepada Eduardo Camavinga untuk tampil di lini tengah.

Menurut surat kabar "Marca", susunan pemain utama yang kemungkinan diturunkan Real Madrid mencerminkan kecenderungan Mourinho untuk memanfaatkan kemampuan fisik dan teknis para pemainnya, guna menghadapi tekanan Barcelona dan mengandalkan serangan balik cepat, mengingat pentingnya laga ini bagi kedua tim.

Thibaut Courtois diperkirakan akan mengawal gawang, di belakang lini pertahanan yang terdiri dari Ibrahima Konate, Dean Huijsen, dan Marc Cucurella, bersama Valverde di posisi bek kanan, setelah kapten Real Madrid itu tampil impresif di posisi tersebut dalam dua laga terakhir, meski itu bukan posisi favoritnya.

Di lini tengah, Mourinho berencana mengandalkan Aurelien Tchouameni dan Camavinga di posisi gelandang bertahan ganda, di belakang trio penyerang yang terdiri dari Arda Guler, Jude Bellingham, dan Diomande, untuk mendukung Kylian Mbappe dalam memimpin serangan tim ibu kota.

Absennya Vinicius Junior karena akumulasi kartu memaksa penataan ulang peran-peran ofensif, di mana Diomande diperkirakan akan menempati sisi kiri, memanfaatkan penampilan impresifnya belakangan ini, setelah ia mencetak gol mengesankan ke gawang Leipzig, sementara Guler akan bermain di sisi kanan, dengan kemungkinan bergerak ke tengah untuk berkontribusi dalam membangun serangan dan mengatur permainan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Camavinga menjadi salah satu taruhan paling menonjol dalam perhitungan Mourinho, setelah kehadirannya meredup di awal musim, karena staf kepelatihan menilai kemampuan fisik serta keahliannya dalam menggiring dan menembus pertahanan memberinya keunggulan dalam menghadapi tekanan Barcelona, selain kemampuannya mengubah penguasaan bola menjadi serangan balik cepat.

Real Madrid berharap dapat memanfaatkan karakteristik ini untuk mengacaukan pertahanan Barcelona di kandang sendiri, dalam laga yang menuntut keseimbangan antara kekokohan bertahan dan efektivitas menyerang, terutama dengan adanya perubahan yang diperkirakan pada susunan pemain utama.

Susunan pemain Real Madrid yang mungkin diturunkan"

Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.