Mourinho: Saya ucapkan selamat kepada Italia atas "Calciopoli", dan "Negreira" adalah skandal korupsi terbesar dalam sejarah perwasitan dunia

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Real Madrid bersiap menghadapi Roma besok

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Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, terus menekan terkait kasus Negreira, di mana Barcelona menjadi pihak yang dituduh, yakni soal pembayaran uang kepada Jose Maria Enriquez Negreira, yang menjabat sebagai wakil ketua komite teknis perwasitan di Federasi Sepak Bola Spanyol antara tahun 1994 dan 2018.

Kasus ini berkisar pada pembayaran yang diterima Negreira dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya dari Barcelona selama bertahun-tahun. Menurut data yang tercantum dalam berkas penyelidikan, pembayaran tersebut melampaui 7,5 juta euro antara tahun 2001 dan 2018, sebagai imbalan atas laporan-laporan yang berkaitan dengan perwasitan.

Barcelona membantah melakukan pelanggaran apa pun, dan menegaskan bahwa pembayaran itu merupakan imbalan atas jasa konsultasi dan laporan teknis mengenai para wasit.

Mourinho tampak benar-benar tegas saat berbicara soal kasus tersebut, dan hal itu terlihat dalam pernyataannya hari ini kepada kanal "Prime Video Italia".

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Mourinho berkata: "Saya hanya akan mengatakan satu hal: saya memberi selamat kepada orang-orang Italia. Tahukah Anda mengapa? Karena inilah satu-satunya negara yang mengalami skandal seperti Calciopoli dengan segala makna yang dikandung kata itu".

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Dia melanjutkan: "Sementara di Spanyol, dengan apa yang telah terjadi - dan semua orang tahu apa yang terjadi - situasinya masih kabur. Hingga kini, tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak ada".

Ketika kemudian ditanya apakah dia memperkirakan akan ada sesuatu yang terjadi di masa depan terkait kasus Negreira, dia kembali menegaskan: "Jika tidak terjadi apa-apa, mungkin ini akan menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah perwasitan dunia".

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Ini bukan kali pertama Mourinho berbicara dengan cara seperti ini, terutama di Italia, negara yang sangat memahami skandal-skandal korupsi semacam ini, dan negara tempat Juventus terdegradasi ke divisi dua akibat kasus tersebut.

Beberapa hari lalu, dalam wawancara dengan surat kabar "Corriere dello Sport", dia berkata: "Saya menjalani periode penting Negreira di sini, di Real Madrid. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi kami menjalaninya. Itu benar terjadi. Itu terjadi. Saya pergi setelah itu, dan sekarang semua orang tahu".