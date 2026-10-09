José Mourinho, pelatih Real Madrid, memperingatkan kekuatan Villarreal menjelang pertemuan kedua tim pada Sabtu besok, dalam pekan kedelapan Liga Spanyol.

Surat kabar AS menerbitkan pernyataan Mourinho dalam konferensi pers, di mana ia menegaskan, "Villarreal memiliki level yang tinggi dan bermain dengan baik, meskipun saat ini mereka tidak memiliki jumlah poin yang layak mereka dapatkan, tetapi mereka akan mengakhiri musim di posisi yang lebih baik."

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan, "Setelah kekalahan di pertandingan terakhir, kami membutuhkan tambahan poin, meskipun persiapan menghadapi laga Villarreal tidaklah mudah karena jeda internasional."

Ia menambahkan, "Apakah Diomande akan tampil sebagai starter? Dan apakah ia bisa bermain berdampingan dengan Mbappé dan Vinícius? Saya tidak akan menjawab apakah ia akan bermain atau tidak. Saya tidak berbohong, dan saya tidak akan memberi tahu kalian siapa yang akan tampil."

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Ia menegaskan, "Real Madrid bisa bermain dengan pemain mana pun dari skuadnya di lini depan, karena kami memiliki banyak pemain berkualitas tinggi, tetapi mereka semua tidak bisa bermain bersama-sama."

Ia menyoroti, "Jika saya ingin menurunkan 4 penyerang, maka saya bisa melakukannya. Kami bermain dengan 6 pemain ofensif pada menit-menit akhir melawan Elche, tetapi kami tidak bisa bermain dengan 7 pemain ofensif sekaligus jika kami ingin menjaga keseimbangan."

Ia menjelaskan, "Apakah saya mengantisipasi perubahan atau peran yang berbeda bagi sebagian pemain? Selama fase pertama ini, kami menemukan banyak hal baik, tetapi kami juga menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Namun, itu tidak berarti harus dilakukan perubahan radikal. Hal itu membutuhkan kerja keras dan waktu."

Mourinho menekankan, "Saya tidak bisa datang ke sini, dan hanya setelah satu atau dua hari saya bilang kami akan mulai bermain dengan 5 bek dan 4 pemain di lini tengah, lalu kami akan mengubah posisi bek sayap. Kalian tidak bisa melakukannya dengan cara seperti itu."

Ia menyoroti, "Real Madrid sedang melalui periode yang agak rumit. Di Merengue, hal-hal yang dianggap wajar di klub lain berubah menjadi persoalan besar."

Ia menutup, "Real Madrid menanggung sebagian tanggung jawab atas hal itu, karena mereka telah meraih banyak kemenangan selama sepuluh tahun terakhir, dan bahkan sebelum itu juga, sehingga segala sesuatu memiliki skala yang berbeda."