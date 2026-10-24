Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berbicara tentang laga menghadapi Barcelona, Minggu besok, pada pekan ke-10 Liga Spanyol.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Kami sedang melalui periode yang bagus, bermain dengan baik dan mencetak gol, tetapi apa yang kami lakukan sebelumnya tidak ada nilainya di El Clasico, dan tidak akan memberikan pengaruh apa pun. Ini adalah pertandingan yang benar-benar berbeda."

Ia menambahkan: "Pelajaran dari kekalahan empat gol Barcelona melawan Paris? Saya tidak percaya bahwa kekalahan dalam satu pertandingan akan mengubah kondisi psikologis tim atau tingkat kepercayaan dirinya. Demikian pula, hal itu tidak akan mengubah kondisi saya juga seandainya kami kalah dari Leipzig dengan skor 1-4."

Mourinho ditanya, "Apakah Anda akan menyiapkan rencana khusus untuk menghentikan Lamine Yamal?" Ia menjawab: "Semua pemain Barcelona bagus, dan hal yang sama berlaku untuk Real Madrid. Ia adalah pemain hebat, dan pemain hebat harus dihormati. Namun ada perbedaan antara menghormati lawan dengan mengubah rencana, struktur taktik, dan meninggalkan identitasmu. Kami tidak akan melakukan itu, baik terhadap dirinya maupun terhadap pemain lain yang memiliki kualitas luar biasa seperti itu."

Seorang jurnalis meminta pelatih asal Portugal itu untuk memberikan pendapatnya tentang Hansi Flick, pelatih Barcelona, dan "Special One" pun menjawab: "Saya tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan lawan. Ia adalah pelatih hebat dan menyajikan pekerjaan yang sangat baik. Apa yang Anda ingin saya katakan?"