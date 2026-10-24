Pelatih Real Madrid Jose Mourinho berbicara soal laga melawan Barcelona pada Minggu besok di pekan ke-10 Liga Spanyol.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Kami sedang berada dalam periode yang bagus, kami bermain dengan baik dan mencetak gol, tetapi apa yang kami lakukan sebelumnya tidak ada nilainya di El Clasico, dan tidak akan memberi pengaruh apa pun. Ini adalah pertandingan yang benar-benar berbeda."

Ia menambahkan: "Pelajaran dari kekalahan Barcelona dengan skor 4-0 dari Paris? Saya tidak yakin kekalahan dalam satu pertandingan akan mengubah kondisi psikologis tim atau tingkat kepercayaan dirinya. Begitu pula, hal itu tidak akan mengubah kondisi saya juga seandainya kami kalah dari Leipzig dengan skor 1-4."

Mourinho ditanya, "Apakah Anda akan menyiapkan rencana khusus untuk menghentikan Lamine Yamal?" Ia menjawab: "Semua pemain Barcelona bagus, dan hal yang sama berlaku untuk Real Madrid. Dia pemain hebat, dan pemain hebat harus dihormati. Namun ada perbedaan antara menghormati lawan dengan mengubah rencana dan struktur taktik serta meninggalkan identitasmu. Kami tidak akan melakukan itu, baik terhadapnya maupun terhadap pemain lain mana pun yang memiliki kualitas luar biasa seperti itu."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Seorang jurnalis meminta pelatih asal Portugal itu untuk memberikan pendapatnya tentang Hans Flick, pelatih Barcelona, dan "Special One" menjawab: "Saya tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan lawan. Dia pelatih hebat dan menampilkan kerja yang luar biasa. Apa yang Anda ingin saya katakan?"