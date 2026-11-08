José Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa para pemainnya mengalami kelelahan fisik yang parah akibat tekanan pertandingan yang terus berlangsung, hal ini disampaikan setelah kemenangan atas Valencia dengan skor 3-0, dalam laga pekan ke-12 Liga Spanyol.

Mourinho pun menduduki peringkat pertama dalam daftar pelatih dengan torehan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah LaLiga, di antara para pelatih yang telah menjalani minimal 100 pertandingan.

Mourinho berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan:"Rekor-rekor saya? Mereka memberi tahu saya bahwa kami harus memenangi pertandingan berikutnya. Dalam hidup ini, angka-angka indah akan terlupakan, dan kami tidak hidup dari angka-angka masa lalu, melainkan dari masa kini. Saya tidak mengetahui angka ini, tetapi ini menjadi sumber kebanggaan bagi saya. Liga Spanyol telah menyaksikan kehadiran para pelatih kelas atas, dan menjadi bagian dari angka-angka ini merupakan kebanggaan besar".

Ia menambahkan: "Kami tetap tenang dan tidak terpancing untuk menanggapi provokasi. Kartu merah itu tampak sangat jelas bagi saya, sedangkan kartu kuning yang diterima Mbappé, menurut saya permainan masih bisa dibiarkan berlanjut. Saya rasa wasit melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa".

Kekhawatiran terhadap periode jeda internasional

Mourinho melanjutkan: "Saya tidak tahu apakah suatu hari saya akan menjadi pelatih salah satu tim nasional, tetapi jika itu terjadi, saya akan sangat merepotkan bagi klub-klub, dan saya akan memikirkan kepentingan saya sendiri, karena itu saya tidak punya keberanian untuk menghubungi siapa pun saat ini".

Ia melanjutkan: "Para pelatih tim nasional tentu tidak ingin ada pemain yang mengalami cedera akibat menumpuknya pertandingan dan kelelahan. Saya berharap keberuntungan berpihak pada kami".

Real Madrid terus berkembang

Mourinho menambahkan: "Saya senang akan hal itu, karena kami tidak pernah mengalami kekacauan sedikit pun. Kami tetap tenang, memahami penyebab kekalahan kami, dan terus bekerja dengan tenang".

Ia melanjutkan: "Saya akan berjuang agar semua orang tetap menjaga keseimbangan selama masa-masa baik. Memenangi pertandingan bersama tim sebesar Real Madrid tidak seharusnya berubah menjadi kegilaan dan kegembiraan yang berlebihan, melainkan harus menjadi hal yang wajar".

Mourinho mengalami demam

Pelatih asal Portugal itu berkata sambil berkelakar: "Saya benar-benar kelelahan. Saya merasa lelah dan mengalami demam. Jika saya pulih, saya akan pergi menonton liga football Amerika".

Mourinho mengungkapkan perbincangannya dengan sahabatnya Aguirre seusai pertandingan, dengan mengatakan: "Saya langsung keluar untuk berbicara dengan sahabat saya Aguirre. Saya katakan padanya agar tidak bersedih, karena para pemain tim saya jauh lebih baik daripada para pemainnya. Aguirre bukanlah masalahnya, sebab ketika Anda memiliki pemain-pemain seperti yang saya miliki, peluang Anda untuk menang menjadi lebih besar".