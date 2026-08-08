Mourinho: Saya Tak Berharap Banyak dari Vinicius, dan Bernardo Kekurangan Kekuatan Fisik

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menukangi Real Madrid, memuji kondisi bintang asal Brasil miliknya, Vinicius Junior, setelah penampilan pertamanya bersama tim selama masa persiapan menghadapi musim baru, dengan menilai bahwa sang pemain membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan kebugaran fisiknya secara penuh.

Real Madrid mengalahkan Ferencvaros dari Hungaria dengan skor (2-1), pada Sabtu malam ini, dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Groupama Arena, ibu kota Hungaria, Budapest.

Mario Rivas mencetak gol pertama Real Madrid, sebelum Carlos Espi menambah gol kedua, sementara Kenan Kodro mencetak gol tim asal Hungaria itu.

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Laga tersebut menjadi saksi penampilan perdana Vinicius Junior dan Bernardo Silva bersama Real Madrid dalam masa persiapan saat ini, di mana keduanya tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua, menyusul keterlambatan mereka kembali ke latihan akibat keikutsertaan dalam Piala Dunia.

Mourinho berkata tentang Vinicius, dalam pernyataan kepada media klub Los Blancos seusai pertandingan: "Hal yang terpenting adalah perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak tentu menjadi sumber kebahagiaan baginya, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kami semua."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Ia hanya menjalani sedikit latihan, ia dan Bernardo, dan keduanya termasuk pemain yang masuk ke pertandingan setelah baru mengikuti latihan selama dua pekan saja."

Ia melanjutkan: "Keduanya tampil dalam kondisi merasa lelah dan letih, akibat upaya dan kerja keras yang kami lakukan. Saya tidak berharap Vini hari ini menggiring bola dan berlari sejauh 50 meter lalu mencetak gol."

Mourinho menilai bahwa Vinicius akan memulihkan levelnya secara bertahap, di mana ia berkata: "Proses ini membutuhkan waktu, dan tentu ia akan berada dalam kondisi yang lebih baik pada Rabu mendatang (menghadapi Deportivo La Coruna)."

Kebugaran Bernardo

Terkait Bernardo Silva yang baru-baru ini datang dari Manchester City, pelatih Real Madrid itu menyatakan: "Bernardo adalah pemain yang sangat penting. Ia termasuk tipe pemain yang benar-benar terputus dari kerja mental, dan tidak melakukan apa pun selama masa liburan, serta kembali dengan kebugaran fisik yang jauh lebih rendah, dan itu perlu dikembangkan."

Ia menyambung: "Namun Bernardo adalah pemain hebat yang memberi kami penguasaan bola keluar yang luar biasa, baik ia bermain di posisi lebih dalam maupun di lini tengah (posisi 6 atau 8). Selama pertandingan saya melihat bahwa ia kehilangan kekuatan fisik, maka saya memajukannya ke posisi 10, dan memasukkan Cestero untuk memberi lebih banyak stabilitas di sana. Posisi 10 adalah posisi lain yang membuat Bernardo nyaman."

Mourinho melanjutkan: "Ia termasuk tipe pemain yang bisa bermain di 3 atau 4 posisi, dan itu adalah hal yang luar biasa bagi setiap pelatih. Terlebih karena kami menginginkan skuad kecil yang hanya terdiri dari 20 pemain, ditambah para pemain yang cedera seperti Rodrygo, Militao, dan Ferland, yang tidak akan bisa kami dapatkan kembali dalam beberapa pekan ke depan."



