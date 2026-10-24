Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berbicara tentang laga menghadapi Barcelona pada hari Minggu besok, dalam pekan ke-10 Liga Spanyol.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Kami sedang melewati periode yang bagus, bermain dengan baik dan mencetak gol. Namun, apa yang kami lakukan sebelumnya tidak berarti apa-apa di El Clasico dan tidak akan memberikan pengaruh apa pun. Ini pertandingan yang sama sekali berbeda."

Ia menambahkan: "Pelajaran dari kekalahan Barcelona dengan empat gol dari Paris? Saya tidak yakin kekalahan dalam satu pertandingan akan mengubah kondisi psikologis tim atau tingkat kepercayaan dirinya. Begitu pula, hal itu tidak akan mengubah kondisi saya sendiri seandainya kami kalah dari Leipzig dengan skor 1-4."

Mourinho ditanya, "Apakah Anda akan menyiapkan rencana khusus untuk menghentikan Lamine Yamal?". Ia menjawab: "Semua pemain Barcelona bagus, dan hal yang sama berlaku untuk Real Madrid. Dia pemain hebat, dan pemain hebat harus dihormati. Tetapi ada perbedaan antara menghormati lawan dengan mengubah rencana, struktur taktis, dan meninggalkan identitasmu. Kami tidak akan melakukan itu, baik menghadapi dia maupun pemain lain mana pun yang memiliki kualitas luar biasa seperti itu."

Seorang jurnalis meminta pelatih asal Portugal itu untuk memberikan pendapatnya tentang Hansi Flick, pelatih Barcelona, dan "The Special One" menjawab: "Saya tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan lawan. Dia pelatih hebat dan menyajikan pekerjaan yang luar biasa. Apa yang kalian ingin saya katakan?"