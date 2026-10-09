Mourinho: Saya punya hubungan baik dengan semua klub yang pernah saya latih kecuali satu

Pelatih Portugal, Jose Mourinho, yang kini menangani Benfica, mengungkap satu-satunya klub yang tidak membuatnya merasakan ikatan emosional yang istimewa sepanjang kariernya sebagai pelatih, seraya menyebutkan bahwa pengalamannya bersama klub Inggris, Tottenham, benar-benar berbeda dari sejumlah persinggahannya yang lain.

Dalam sebuah wawancara panjang dengan surat kabar Italia "Corriere dello Sport", yang dikutip oleh "Mundo Deportivo", Mourinho mengatakan bahwa ia menjaga hubungan baik dengan sebagian besar klub yang pernah ditanganinya, seperti Benfica, Porto, Chelsea, Inter Milan, Manchester United, Roma, dan Fenerbahce, kecuali Tottenham.

Mourinho menukangi Tottenham dalam periode antara November 2019 dan April 2021, sebelum kemudian pindah ke Serie A Italia melalui pintu Roma.

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa bertepatannya masa kepelatihannya di klub asal London tersebut dengan pandemi corona memberikan pengaruh besar terhadap pengalamannya, akibat ketiadaan suporter dalam waktu yang lama dan tidak adanya kontak langsung dengan para pendukung.

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Mourinho berkata tentang pengalamannya bersama Tottenham: "Periode itu bertepatan dengan pandemi corona. Nol kontak emosional. Stadion hampir kosong sepanjang waktu. Kami bermain dua atau tiga pertandingan dengan kehadiran suporter, lalu menjalani pertandingan tanpa suporter, dan tanpa interaksi apa pun. Saya tidak merasakan ikatan itu dengan Tottenham."

Mourinho ungkap kisah di balik kedekatannya dengan Real Madrid

Mourinho juga berbicara tentang kisah di balik dikaitkannya namanya dengan kursi kepelatihan Real Madrid, setelah ia menangani Benfica, seraya menjelaskan bahwa apa yang terjadi justru berlawanan dengan hal yang biasa terjadi dalam negosiasi semacam ini.

Ia mengatakan: "Biasanya segala sesuatu dimulai dengan kontak, lalu muncul kehebohan dan rumor berdasarkan kontak tersebut, tetapi dalam kasus ini yang terjadi justru sebaliknya; kehebohan dan rumor dimulai sebelum adanya kontak apa pun."

Ia menambahkan: "Saya terkejut dengan hal itu. Tidak ada seorang pun yang berbicara dengan saya, dan saya berkata kepada diri sendiri: ini tidak benar. Saya sama sekali tidak pernah mengira bahwa hal itu bisa menjadi kenyataan."