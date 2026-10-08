Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, menjelaskan kekesalannya yang jenaka terhadap mantan pelatih tim tersebut, Carlo Ancelotti asal Italia, yang kini menangani timnas Brasil.

Surat kabar AS memuat sebagian pernyataan Mourinho dalam wawancaranya dengan surat kabar Corriere dello Sport.

Mourinho berkata, "Ancelotti luar biasa. Dia ingin berbicara dengan Vinicius, ingin tahu kabar Rodrygo, bagaimana perkembangan levelnya, dan bagaimana perkembangan Militao."

Dia melanjutkan, "Endrick juga sedang cedera saat itu, dan dia meminta izin kepadaku untuk datang ke sini. Tapi kau gila, Carlo! Tapi itu juga Carlo."

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Dia menambahkan sambil bercanda, "Carlo, aku sudah muak denganmu. Setiap hari aku berjalan di koridor, dan aku menemukan foto-foto Ancelotti di sana-sini. Aku benar-benar sudah muak denganmu."

Mengenai hubungannya dengan mantan klubnya, Roma, dia berkomentar, "Kepergianku menghancurkan hatiku. Tidak ada, dan tidak akan pernah ada, satu pun kata dariku yang menentang Roma atau pemilik klub. Ketika aku pergi, aku pergi dengan hati nurani yang tenang dan dengan perasaan bahwa klub itu akan selalu menjadi rumahku."

Dia menjelaskan, "Pada hari aku tiba, ribuan orang hadir untuk menyambutku, meski aku belum melakukan apa pun. Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi itulah Roma."

Dia menegaskan, "Aku berjuang demi para suporter, aku memberikan semua yang kumiliki, dan kami memenangkan gelar seperti Liga Konferensi Eropa, sebuah gelar yang sangat penting bagi sebuah klub yang tidak banyak meraih kemenangan dan gelar."

Dia mengakhiri, "Kembali ke Roma pada Rabu mendatang di Liga Champions? Aku harus mempersiapkan diriku secara mental, karena ini akan menjadi kali pertama aku pergi ke sana tanpa dukungan suporter Giallorossi. Aku tidak mengharapkan sorakan atau spanduk, melainkan banyak rasa hormat."