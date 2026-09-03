Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menyampaikan pesan kepada Manuel Pellegrini, rekannya di Real Betis sekaligus lawannya dalam laga mendatang di Liga Spanyol, yang mengandung nuansa rekonsiliasi setelah perselisihan yang pernah terjadi di antara kedua belah pihak sebelumnya.

Mourinho bersiap memimpin Real Madrid menghadapi tuan rumah Real Betis pada Jumat malam esok dalam pekan keempat La Liga, sebelum memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa pada Selasa dengan duel berat melawan Inter Milan.

Mourinho berkata ketika ditanya soal perselisihan antara dirinya dan Pellegrini: "Saya tidak menyalahkan siapa pun atas apa pun, karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun, kadang kita mengucapkan sesuatu lalu setelahnya merasa seperti orang bodoh, dan merasa telah berbuat salah."

Ia menambahkan dalam konferensi pers yang rinciannya diberitakan surat kabar "AS" hari Kamis ini: "Dulu saya pernah mengucapkan beberapa kata yang sangat bodoh tentang dirinya, dan setelah itu saya membayar mahal harganya."

Mourinho menyinggung bahwa hasil-hasil yang ia raih selama periodenya bersama Chelsea memengaruhi perebutan gelar Liga Inggris yang direbut Pellegrini bersama Manchester City, sebelum ia mengenang situasi lain yang mempertemukan mereka dalam sebuah laga persahabatan antara Betis dan Roma.

Ia berkata: "Dalam salah satu laga persahabatan antara Betis dan Roma, akibat keputusan-keputusan wasit, kami mendapati diri kami bermain dengan tujuh pemain. Pellegrini mengatakan bahwa mereka tidak akan berusaha menghancurkan kami, dan mereka membiarkan skor sebagaimana adanya, yakni sekitar 3-1. Mereka bisa saja mencetak 8 gol."

Ia menutup: "Dia adalah pelatih besar dan teladan sebagai pribadi, dan saya sangat menyukainya. Besok akan ada pelukan sebelum dan sesudah pertandingan, lalu kami akan memulai duelnya."

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Mengenai duel melawan Real Betis, Mourinho menegaskan bahwa timnya dituntut tampil hebat demi membawa pulang hasil yang diinginkan.

Ia berkata: "Kami harus menjadi tim besar, jika tidak, kami tidak akan menang. Betis adalah tim yang sangat bagus, dan hasil-hasil terakhir Real Madrid di sana menegaskan betapa sulitnya meraih kemenangan. Jika ingin menang, kau harus berada di level terbaikmu, dan tidak ada pilihan lain."

Saya akan menonton Liga Amerika demi Messi

Pelatih Real Madrid itu turut membicarakan Lionel Messi, bintang Inter Miami di Amerika, setelah pensiunnya dari sepak bola internasional bersama tim nasional Argentina.

Ia berkata: "Berbicara tentang Messi adalah hal yang rumit, karena tidak banyak yang bisa dikatakan, dan tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan kualitasnya sebagai pemain."

Ia menambahkan: "Ia tampil di Piala Dunia pada usia 38 atau 39 tahun, dan kita telah melihat apa yang ia persembahkan. Ia termasuk pemain-pemain yang akan kau rindukan. Mungkin kami harus menonton sejumlah laga Liga Amerika untuk menikmati tahun-tahun terakhirnya, meskipun itu adalah kompetisi yang tidak terlalu saya sukai."

Ia melanjutkan: "Ada pemain-pemain yang selalu kau rindukan, dan Messi adalah salah satu dari pemain-pemain itu bagi generasi kami."

Peluang berkelanjutan bagi talenta akademi

Mourinho menegaskan bahwa para pemain akademi Real Madrid akan mendapatkan peluang sepanjang musim, di tengah padatnya pertandingan, cedera, dan sanksi larangan bermain.

Ia berkata: "Kami memantau mereka semua dengan penuh perhatian, bahkan mereka yang tidak berlatih langsung bersama saya. Sebuah pekerjaan hebat telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, dan hasilnya adalah naiknya para pemain ke tim utama, di samping uang besar yang diraih Real Madrid dari transfer sejumlah pemain."

Ia menambahkan: "Seiring berjalannya musim, dengan adanya sanksi larangan bermain dan cedera, peluang akan selalu datang. Saya semakin mengenal mereka dengan lebih baik, dan kami memiliki komunikasi harian dengan para penanggung jawab akademi. Saya tidak bisa memasukkan semuanya, tetapi mereka semua bisa bermimpi untuk sampai ke tim utama."

Ia juga menegaskan bahwa pemain muda pendatang baru Sergio Martinez akan masuk dalam daftar tim menghadapi Betis, bersama sejumlah pemain akademi lainnya, dengan menganggap bahwa keberadaan mereka bersama tim utama merupakan langkah penting dalam perkembangan mereka.

Modric dan transfer yang tidak terwujud

Mourinho mengenang kembali kenangannya bersama bintang asal Kroasia, Luka Modric, dengan menyinggung bahwa merekrutnya di masa lalu merupakan hal yang sulit akibat negosiasi dengan manajemen klubnya.

Ia berkata: "Kami sangat menginginkannya, tetapi bernegosiasi dengan Levy nyaris mustahil. Kami memantau transfer itu selama kami berada di Amerika Serikat, dan pada satu hari ia dekat untuk menandatangani kontrak, lalu keesokan harinya tidak, kemudian urusan itu kembali lagi."

Ia menambahkan: "Real Madrid nyaris mengatakan bahwa hal itu mustahil, tetapi sang pemain ingin datang. Ia adalah pemain yang sempurna, karena bisa bermain di posisi 6, 8, atau 10."

Mourinho mengakhiri ucapannya sambil tersenyum: "Kalian telah membunuh saya selama beberapa bulan, tetapi setelah itu Modric membungkam semua orang."

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