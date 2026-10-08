Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, berbicara tentang hubungannya dengan para wasit, terutama setelah krisis derby yang berakhir dengan kekalahan Los Blancos 1-2.

Surat kabar AS memuat pernyataan Mourinho dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, di mana ia berkata, "Hubungan saya dengan para wasit? Saya rasa masalahnya tidak terletak pada diri saya. Masalahnya adalah nasib buruk yang saya hadapi ketika saya tiba di sebuah klub tertentu."

Ia melanjutkan, "Saya menjalani di sini, di Real Madrid, fase penting dari kasus Negreira. Tidak ada yang tahu soal itu, tetapi kami mengalaminya. Hal itu terjadi."

Ia menegaskan, "Saya pergi setelah itu, dan sekarang semua orang tahu soal itu. Tetapi saya sedang memikirkan hal lain, di Turki, setelah skandal besar Turki, jenis situasi seperti ini sering terjadi pada saya."

Mourinho mengenang detail kepulangannya ke Real Madrid dengan berkata, "Biasanya terjadi dulu komunikasi, lalu kehebohan dimulai ketika sudah ada sesuatu yang nyata. Tetapi di sini terjadi sebaliknya. Kehebohan dimulai ketika belum ada komunikasi sama sekali. Saya berada di Benfica, bahagia. Itu klub yang istimewa bagi saya, dan hanya berjarak 10 menit dari rumah saya, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 20 tahun."

Ia menuturkan, "Klub itu membutuhkan perubahan mendasar. Saya mengira saya akan tetap di sana sesuai kontrak saya yang berdurasi tiga tahun. Lalu kehebohan dimulai. Saya terkejut dengan hal itu, dan tidak menganggapnya penting. Saya berkata kepada diri sendiri: sekadar rumor."

Ia menyoroti, "Real Madrid telah mengganti pelatihnya di pertengahan musim, lalu datanglah Arbeloa. Hasil-hasilnya belum diketahui, dan kehebohan dimulai. Tetapi tidak ada yang memberitahu saya apa pun. Ketika rumor-rumor itu dimulai, saya berkata kepada diri sendiri bahwa itu tidak mungkin benar. Saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa hal itu bisa jadi nyata."

Mengenai insiden Prestianni dan Vinicius, ia berkomentar, "Itu adalah titik yang sangat sensitif dan sulit bagi kami, karena pada akhirnya Prestianni dihukum, dan bukan karena rasisme. Saya menjadi korban opini publik, dan terutama korban banyak orang oportunis, akibat sebuah situasi yang benar-benar di luar kendali."

Ia menambahkan, "Anda punya seorang pemain yang mengatakan ini tidak benar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki bukti bahwa itu benar. Anda tidak bisa mengambil sikap. Dan apa pun yang Anda katakan, opini publik akan tetap keliru. Yang benar-benar saya sukai di akhir cerita ini adalah bahwa, di satu sisi, ada seorang pemuda yang luar biasa, dan di sisi lain, ada seorang pemuda yang sempurna."



