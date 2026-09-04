Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengkritik apa yang ia anggap sebagai "kenaifan" para pemainnya selama kekalahan dari Real Betis (1-0), pada Jumat malam di Stadion La Cartuja, dalam laga pekan keempat Liga.

Mourinho berkata, dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Para pemain Betis dalam pengertian ini lebih cerdas daripada para pemain Real Madrid; pemain Real Madrid itu polos dan naif. Pada momen pertama dalam pertandingan, ada kartu kuning yang jelas untuk pemain yang menendang Valverde. Dan setelah satu menit berikutnya, kartu kuning lain untuk pemain yang melakukan pelanggaran penting terhadap Vinicius."

Ia melanjutkan: "Tetapi para pemain Real Madrid langsung bangkit, sementara pemain Betis lebih cerdas, dan tentu saja dengan dukungan suporter luar biasa yang mendorong dan menekan, mereka mendapatkan hal-hal semacam itu."

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Dan di bagian akhir konferensi, salah satu wartawan bertanya kepadanya: "Anda berbicara tentang tim yang naif, dan saya rasa terjemahannya dalam bahasa Spanyol adalah sederhana atau lugu. Saya ingin bertanya kepada Anda apakah Anda merasa akan mampu memberi mereka lebih banyak pengalaman dan daya saing?"

Mourinho menjawab: "Tidak... mungkin saya salah menjelaskan. Tim telah bekerja sangat keras, dan saya tidak punya apa pun untuk disalahkan kepada pemain mana pun; mereka memberikan segala yang mereka miliki. Yang saya maksud dengan kata naif atau lugu adalah bahwa ada situasi-situasi jelas tertentu, seperti kartu kuning sederhana; misalnya menginjak kaki... itu adalah kasus jelas yang layak mendapat kartu kuning."

Ia melanjutkan: "Pada menit pertama terjadi injakan pada kaki Fede Valverde, dan ia tetap berdiri di atas kakinya... dan itu adalah hal yang membanggakan sebagai kapten Real Madrid, itu adalah hal yang saya puji darinya. Tetapi untuk memberimu contoh dari sisi lain: anak muda itu (salah satu pemain Betis) yang tergeletak, dan tampak seolah-olah ia mati di depan bangku cadangan kami... saya kira ambulans akan datang untuk membawanya, tetapi pada akhirnya tidak ada kebutuhan akan mobil ambulans!"

Pelatih Portugal itu melengkapi: "Dalam pengertian inilah saya mengatakan itu kepadamu. Ketika kamu menjalani pertandingan melawan tim yang memiliki budaya semacam ini dan mentalitas ini, maka hal itu menjadi faktor yang merugikanmu."

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