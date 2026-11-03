Mourinho: Saya butuh 3 tahun untuk membawa Real Madrid menuju "kesempurnaan"

José Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa ia membutuhkan 3 tahun untuk membawa tim menuju "fase kesempurnaan", seraya menyinggung bahwa Federico Valverde akan terus bermain di lebih dari satu posisi sesuai kebutuhan tim.

Mourinho berbicara tentang sejumlah topik teknis, di antaranya banyaknya opsi serangan, perkembangan Arda Güler, dan sulitnya menghadapi AEK Athena.

Pernyataan pelatih asal Portugal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa ini, sebagai persiapan menghadapi AEK Athena asal Yunani, yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu, dalam pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Mourinho: Valverde akan bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan Real Madrid

Mourinho menyinggung keberlanjutan mengandalkan Valverde di posisi bek sayap, dengan menegaskan kepuasannya terhadap penampilan sang pemain dalam peran tersebut, namun pada saat yang sama ia menunjukkan bahwa tim membutuhkannya di lini tengah, mengingat terbatasnya opsi yang tersedia di posisi ini.

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Ia berkata sebagaimana disorot surat kabar Spanyol "AS": "Saya melihat Valverde sebagai pemain yang sangat penting bagi tim. Menjadi kapten Real Madrid membuatnya memandang berbagai hal dari sudut yang berbeda. Ketika kamu menjadi kapten, kamu harus berbeda, karena ini adalah sebuah tanggung jawab, dan saya rasa hal itu akan membuatnya siap bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan timnya dan rekan-rekannya. Itulah kapten bagi saya, dan karena itu saya yakin bahwa bermain di posisi mana pun tidak akan menjadi masalah bagi Fede."

Mungkin kata-kata ini akan membuat Valverde merasa canggung, terlebih pemain Uruguay itu sebelumnya pernah mengungkapkan ketidaknyamanannya atas perubahan posisinya musim lalu.

Ia menambahkan: "Susunan tim dibangun atas keberadaan Valverde di lini tengah, dan ini berarti kami tidak memiliki banyak pemain di posisi ini. Kami punya Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, dan Thiago Pitarch, dan itu hampir semuanya. Karena itu saya yakin Valverde akan kembali bermain di lini tengah juga."

Ia melanjutkan: "Apakah saya senang dengan keikutsertaannya di posisi bek sayap? Ya. Dan apakah tim tampil lebih baik di sisi ini dengan keberadaannya? Ya. Kami semua menyukai keberadaannya di posisi bek sayap, tetapi ia juga akan perlu bermain di lini tengah."

Opsi serangan melimpah, dan Mourinho menentukan yang terbaik di sisi kiri

Mengenai kemungkinan tampilnya Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, dan Yan Diomande bersama-sama melawan AEK Athena, serta apakah ia akan mengandalkan posisi tetap bagi mereka, Mourinho mengisyaratkan bahwa ia memiliki banyak opsi serangan, seraya menyinggung bahwa Brahim Díaz dan Endrick termasuk nama-nama yang bisa mengisi lebih dari satu posisi.

Ia berkata: "Kalian juga melupakan Brahim dan Endrick. Kami punya banyak pemain berkualitas di sini. Bagi saya, keberadaan banyak pemain sama sekali bukan masalah."

Ia menjelaskan: "Diomande bisa bermain di kedua sisi sayap, begitu pula Brahim, dan Endrick bisa bermain di kanan dan juga di kiri. Tetapi Vinícius adalah pemain yang paling beradaptasi dengan permainan di sayap kiri, dan hal ini kami pahami dengan baik."

Mourinho menunda penilaian atas Arda Güler

Ketika ditanya apakah perkembangan Arda Güler telah membawanya ke jajaran pemain kelas atas, pelatih asal Portugal itu hanya memberikan jawaban singkat, seraya menjelaskan bahwa sang pemain tidak akan tersedia untuk laga melawan AEK Athena.

Ia berkata sembari bercanda: "Dia tidak tampil di pertandingan besok. Tanyakan kepada saya hari Jumat (sebelum pertandingan melawan Valencia di Liga Spanyol)."

Mourinho menghadirkan angka historis untuk memperingatkan Real Madrid

Mourinho menekankan sulitnya menghadapi AEK Athena, dengan menganggap bahwa beberapa faktor menjadikan pertandingan ini sebagai ujian yang rumit, mulai dari kekuatan lawan dan kondisi permainan di Yunani, hingga motivasi tambahan yang diperoleh tim-tim ketika menghadapi Real Madrid.

Ia berkata: "Ini berkaitan dengan beberapa faktor. Mereka adalah juara, dan kami telah menghadapi banyak juara selama delapan pertandingan ini. Yunani selalu sulit, dan Real Madrid, raja Eropa, hanya meraih satu kemenangan dalam 8 kunjungan ke Yunani."

Ia menambahkan: "Saya bermain di sini dua kali bertahun-tahun yang lalu, dan saya tahu betapa sulitnya bermain dalam suasana seperti ini. Mereka juga memiliki jadwal pertandingan yang sangat sulit di Liga Champions, dan tentu saja mereka menganggap bermain di kandang sendiri merupakan peluang terbaik untuk meraih poin."

Ia melanjutkan: "Setiap lawan yang melihat kostum putih di hadapannya menjadi sangat termotivasi. Ini adalah pertandingan di mana kami harus berada di puncak konsentrasi dan kesiapan kami, dan jika kami tidak demikian maka kami tidak akan menang."

3 tahun untuk mencapai kesempurnaan!

Pada penghujung konferensi pers, Mourinho ditanya tentang durasi yang dibutuhkan Real Madrid untuk mencapai kesempurnaan bersamanya, setelah ia menghabiskan hampir 4 bulan bersama tim, maka jawabannya datang singkat dan tegas: "Tiga tahun. Tiga musim."

Perlu diingat bahwa Mourinho pada awal musim menandatangani kontrak selama 3 tahun, yang berarti ia akan tetap memimpin jajaran teknis tim kerajaan itu hingga Juni 2029.