José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengungkapkan kandidat unggulannya untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or 2026.

Majalah France Football, bekerja sama dengan UEFA, mengumumkan pada Selasa kemarin daftar kandidat peraih Ballon d'Or, yang mencakup 30 pemain.

Di sisi lain, José Mourinho meyakini bahwa absennya gelar kolektif tidak seharusnya menghalangi Kylian Mbappe untuk memenangi Ballon d'Or. Dalam perbincangannya dengan kanal "Canal Plus", usai kemenangan Real Madrid atas Inter Milan 2-1 di Liga Champions Eropa, pelatih asal Portugal itu membela pencalonan penyerangnya.

Mourinho menjelaskan: "Bahkan pemain terbaik di dunia pun bisa melewati satu musim tanpa gelar apa pun. Bisa saja seseorang memenangi segalanya, tetapi tetap bukan pemain terbaik di dunia."

Kemudian ia dengan jelas menyatakan pilihannya, sembari berkata: "Tentu saja, saya akan memilih Mbappe."

Ini merupakan dukungan besar bagi pemain asal Prancis tersebut, yang namanya masuk dalam daftar 30 kandidat yang diumumkan pada hari Selasa.

Mbappe secara terbuka membela pencalonannya untuk penghargaan ini meski musim berakhir tanpa meraih gelar besar apa pun bersama Real Madrid dan timnas Prancis.

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Kapten timnas Prancis, yang menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga Spanyol, Liga Champions Eropa, dan Piala Dunia musim lalu, meyakini bahwa ia telah menorehkan sejarah di Piala Dunia (pencetak gol terbanyak sepanjang masa), serta menilai bahwa "tahun ini bisa menjadi tahun" kemenangannya meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya.

Ia menjelaskan pada Senin lalu: "Ketika kamu bermain untuk Real Madrid, klub terbaik di dunia, maka kamu pasti akan dikaitkan dengan penghargaan individu semacam ini."

Ibrahima Konate juga menyatakan bahwa ia akan memilih rekan senegaranya, yang akan mengetahui hasilnya pada 26 Oktober di London.