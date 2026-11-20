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Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengungkapkan pandangannya soal posisi para pemain di dalam skuadnya, jelang kembali ke Stadion Santiago Bernabeu untuk menghadapi Celta Vigo di LaLiga.

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Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengungkapkan pandangannya soal posisi para pemain di dalam skuadnya, jelang kembali ke Stadion Santiago Bernabeu untuk menghadapi Celta Vigo di LaLiga.

Harian Sport memuat pernyataan-pernyataan terpenting Mourinho dalam konferensi pers pra-pertandingan. Ia mengatakan, "Celta Vigo jauh lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh perolehan poin mereka. Setelah sekian lama jauh dari Stadion Santiago Bernabeu, ini akan menjadi laga yang sangat penting bagi kami."

Sorotan media kembali tertuju kepada Vinicius Junior, yang menyandang status bintang besar, sebagaimana juga tecermin dari kontraknya. Namun, untuk saat ini ia telah kehilangan tempat utamanya di Real Madrid.

Penampilannya yang buruk di awal musim, yang diakuinya sendiri, ditambah skorsing empat pertandingan di LaLiga, membuat Yan Diomande unggul darinya, hingga pemain asal Pantai Gading itu merebut posisinya.

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Mengenai pengakuan Vinicius bahwa ia tidak mempersiapkan diri dengan baik setelah Piala Dunia, Mourinho berkata, "Musim panas sudah berlalu, dan sekarang kita berada di musim dingin. Yang penting bagi kami adalah saat ini."

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Ia menambahkan, "Yang penting adalah bagaimana ia mempersiapkan diri untuk periode krusial ini. Copa del Rey juga sudah dekat, lalu setelahnya ada Piala Super, dan kami berharap bisa memainkan dua pertandingan di sana. Pertandingan juga akan menumpuk di depan kami hingga Februari. Kami berharap bisa melihat Vinicius tampil bagus."

Ia melanjutkan, "Apakah ia akan menjadi starter atau cadangan? Dua pekan lalu, pembicaraan berkisar pada Vinicius sebagai masalah terbesar di Real Madrid, dan sekarang, setelah ia mencetak gol ke gawang Singapura dan Jepang, kita membicarakan hal-hal lain."

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Mourinho menegaskan, "Pendapat saya tentang Vinicius tetap sama dengan yang saya katakan 4 atau 5 pekan lalu. Ia pemain yang luar biasa, kami menyukainya dan kami membutuhkannya, tetapi di sini tidak ada hak istimewa bagi pemain mana pun, dan tidak ada pemain yang harus dimainkan atas keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kami memiliki satu kelompok yang bermain untuk Real Madrid. Real Madrid harus memiliki skuad yang kuat dengan banyak pemain bagus."

Ia juga menegaskan keinginannya untuk memiliki skuad yang dalam, seraya menambahkan, "Sebentar lagi saya akan memiliki lebih dari 23 pemain, dan saya terpaksa harus meninggalkan beberapa pemain di tribune. Saya ingin pemain-pemain yang memberi saya opsi yang membantu saya menjalani musim yang luar biasa. Saya ingin lebih dari 11 pemain istimewa."

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Jelas terlihat bahwa jumlah cedera di tim telah menurun. Terkait hal ini, Mourinho berkata, "Para pemain sejauh ini mengalami lebih sedikit cedera. Hal mendasarnya berkaitan dengan bagaimana para pemain memandang profesi mereka dan cara mereka memikirkannya. Mereka memanfaatkan semua perangkat kerja yang dapat membantu mereka, dan itu patut dipuji. Mencapai kondisi fisik yang baik adalah persoalan yang melibatkan banyak faktor."

Jika situasi ini terus berlanjut dan Real Madrid mampu menjaga sebagian besar pemainnya dalam kondisi fit, akan lebih mudah bagi Los Blancos untuk terus meraih kemenangan.