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Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, memunculkan tanda tanya seputar apa yang terjadi di ruang ganti timnya saat jeda pertandingan melawan Eindhoven, yang berakhir dengan kemenangan besar Los Blancos. Ia hanya menegaskan bahwa apa yang terjadi di ruang ganti tidak akan keluar dari sana.

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Real Madrid sempat tertinggal satu gol pada babak pertama laga melawan Eindhoven yang digelar Selasa malam di Stadion Santiago Bernabeu dalam pekan kelima fase liga Liga Champions. Namun, raksasa Spanyol itu menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-1 setelah babak kedua yang seru.

Seusai laga, Mourinho berbicara tentang perbincangannya dengan para pemain saat jeda, dalam pernyataan yang disorot harian Spanyol AS: "Ruang ganti itu seperti Las Vegas. Apa yang terjadi di Las Vegas tetap di Las Vegas. Kami sudah berbicara. Kami berteman dan kami berbicara."

Pernyataan pelatih asal Portugal itu muncul setelah pertandingan diwarnai perubahan yang jelas dalam penampilan Real Madrid di antara kedua babak. Mourinho mengaitkan perbedaan tersebut dengan "perubahan mentalitas" dan menyebut timnya tidak menampilkan level yang dibutuhkan di babak pertama, sebelum membaik secara signifikan setelah jeda.

Ia menjelaskan: "Babak kedua adalah soal mentalitas. Kami melakukan pergantian, ya, kehadiran Jude Bellingham memberi kami apa yang kurang di babak pertama, tetapi itu juga perubahan kolektif, karena kami tampil lebih baik secara kolektif di babak kedua. Terjadi perubahan mental."

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Ia menambahkan: "Di babak pertama kami tidak menemukan ritme, tidak melakukan pressing, dan tidak memenangi duel individu. Di babak kedua kami menekan dari depan, garis pertahanan naik jauh lebih tinggi, dan Eindhoven tidak lagi mampu keluar dengan bola secara bersih melalui lini tengah."

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Mourinho: Mungkin Saya Salah Perhitungan soal Bellingham

Mourinho mengakui bahwa ia tidak menganggap Bellingham perlu dimainkan sejak awal, sebelum sang pemain membuktikan betapa penting kehadirannya dalam laga tersebut.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Saya kira saya bisa menang tanpa Bellingham... mungkin cara berpikir saya keliru."

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Mourinho memuji penampilan gelandang asal Inggris itu setelah masuk ke lapangan: "Ia memainkan pertandingan yang luar biasa. Ia mengubah jalannya laga. Ia mencetak gol yang indah, karena posisinya sedang tidak seimbang, tetapi ia mampu memulihkan keseimbangannya dan menuntaskan peluang dengan cara seperti itu."

Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak memainkan Bellingham sejak awal bertujuan melindungi sang pemain: "Ada pemain yang mulai merasakan sedikit kelelahan setelah pertandingan, dan mereka tetap bisa bermain, tetapi saya berpikir, dan mungkin saya keliru, bahwa saya bisa menang tanpa dia. Saya berusaha melindunginya semaksimal mungkin."

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Mourinho menutup: "Namun, saya tahu saya memiliki bangku cadangan yang luar biasa, dan kehadirannya di sana hari ini sangat menentukan."

15 Poin Mendekatkan Real Madrid ke Babak 16 Besar

Mourinho menegaskan bahwa Real Madrid kini berada dalam posisi bagus di fase liga setelah mengoleksi 15 poin. Menurut perkiraannya, tim masih membutuhkan 3 atau 4 poin tambahan untuk menghindari babak play-off.

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"15 poin sangat bagus. Saya rasa kami butuh 3 atau 4 poin lagi agar tidak bermain di play-off, dan kami harus melanjutkan rentetan positif ini," ujarnya.

Real Madrid memuncaki klasemen kompetisi dengan 15 poin sempurna setelah lima pekan berlalu. Delapan tim teratas akan lolos langsung ke fase gugur setelah fase liga berakhir.

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Mourinho juga mengungkapkan bahwa pergantian yang ia lakukan tidak dipicu oleh satu faktor saja. Menurutnya, adanya dua pemain yang sudah mengantongi kartu kuning dalam laga melawan pemain-pemain cepat merupakan risiko, selain keinginannya memanfaatkan kesiapan sejumlah pemain lini belakang.

"Kami punya dua pemain yang sudah mendapat kartu kuning dalam pertandingan dengan pemain-pemain cepat, dan itu berbahaya. Selain itu, jelas bahwa dua bek tengah yang lebih sering bermain memiliki ritme yang lebih baik. Dean adalah yang terbaik dalam mengalirkan bola dari belakang, dan Konate juga dalam kondisi bagus, jadi saya pikir pergantian ini bisa membantu kami," katanya.