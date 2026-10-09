Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, berbicara tentang kondisi para pemainnya yang cedera, Eder Militao dan Federico Valverde, menjelang pertandingan melawan Villarreal di LaLiga.

Mourinho, dalam konferensi pers pertandingan, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan tampilnya Militao dan Valverde, mengatakan: "Valverde masih diragukan, sedangkan Militao tidak diragukan lagi dan tidak akan hadir, tetapi melihat cara dia berlatih, kami tidak pernah berlatih dengan lima pemain, melainkan selalu dengan 20 pemain, dan kami telah berlatih bersama para pemain muda akademi, di mana terkadang tim Castilla ikut bergabung, di lain waktu tim ketiga, dan di lain waktu lagi tim muda yang bercampur dengan pemain dari Castilla dan tim ketiga."

Pelatih Real Madrid itu menambahkan, berbicara tentang bek asal Brasil tersebut dan kondisi para pemain lain yang cedera: "Jika seseorang tidak mengetahui masalah yang dialami Militao, maka ia akan memainkannya besok, dan saya bercanda dengannya dengan berkata, apakah kamu akan bermain? Kondisinya lebih baik daripada yang saya kira, tetapi ia tidak akan hadir besok, tidak pula pada pertandingan melawan Roma, maupun melawan Sevilla, karena ia membutuhkan dua pekan sebab riwayat medisnya sangat berat dan harus berhati-hati. Mendy juga akan berlatih di lapangan untuk pertama kalinya bersama kami, sementara Rodrygo masih jauh, adapun Valverde masalahnya berlanjut hingga hari ini dan hari ini kami akan memutuskan soal keikutsertaannya besok."

Mourinho juga menyinggung penerapan prinsip kelayakan dan keikutsertaan para pemain yang paling siap di Real Madrid, dengan menegaskan: "Kelayakan, ya, tetapi ada juga keterbukaan, bukan demi nama, melainkan demi momen dan kondisi saat ini, serta mengetahui apa yang bisa menjadi cara terbaik untuk membantu seorang pemain tertentu. Ada pemain yang ketika kondisinya tidak baik, terdapat strategi untuk meningkatkan levelnya, dan salah satunya adalah kelayakan murni, dan jika kamu tidak dalam kondisi baik maka kamu berada di luar perhitungan, dan hal ini mengandung risiko, karena ada pemain yang membutuhkan waktu untuk kembali ke level normal mereka."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Direktur teknik Real Madrid itu melanjutkan pembelaannya terhadap penyerang Brasilnya, dengan mengatakan: "Kamu memaksudkan Vinicius. Saya tidak bersembunyi, dan hal yang menyakitkan dan membuat saya sedih adalah menyadari bahwa ia ingin berada dalam kondisi baik dan ingin menjadi pemain yang menentukan pertandingan dan membuat perbedaan, dan yang menyakitkan bagi saya adalah merasakan rasa sakit yang ia rasakan ini. Ia adalah pemain yang mengejutkan saya karena menjadi pribadi yang luar biasa dan bekerja sangat keras untuk kembali, jadi apakah ia akan selalu bermain sampai ia kembali, atau akan datang suatu saat kami menetapkan rencana tertentu sehingga ia tidak bermain atau duduk di bangku cadangan dan kami mencari cara lain?"

Mourinho menutup pernyataannya dengan berbicara tentang suporter dan tekanan media terhadap pemain itu, dengan berkata: "Saya tidak mencampuri urusan para suporter sejati Real Madrid, saya hanya menghormati mereka. Tetapi hal itu sangat menyakitkan saya ketika melihat pemain seperti ini, yang saat ini tidak menampilkan level luar biasa yang biasa kita lihat dari Vinicius, dan saya merasa sedih karena sebagian suporter, yang terpengaruh oleh apa yang dikatakan banyak dari kalian, tidak membantunya. Ia layak mendapat dukungan, dan ia sangat ingin kembali menjadi Vinicius yang telah memberikan banyak momen bahagia kepada para suporter Real Madrid."