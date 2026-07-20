Mourinho menyusun rencana khusus untuk memaksimalkan bakat bintang Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, telah menyusun rencana khusus terkait pemain asal Turki, Arda Güler, dan perannya di Real Madrid selama musim depan 2026-2027, mengingat sang gelandang muda telah lama menjadi idola Mourinho.

Güler kembali mengikuti sesi latihan Real Madrid untuk mempersiapkan musim baru setelah selesai berpartisipasi di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain internasional pertama yang bergabung dengan kamp pramusim tim di bawah kepemimpinan Mourinho.

Pemain asal Turki tersebut kembali berlatih di Kompleks Olahraga Valdebebas pada hari Senin, setelah mendapatkan waktu istirahat menyusul tersingkirnya Turki dari babak penyisihan grup turnamen tersebut.

Surat kabar AS dari Spanyol menegaskan bahwa Mourinho telah lama mengagumi potensi Güler, bahkan ia pernah mencoba mendatangkannya dengan status pinjaman saat masih melatih Fenerbahçe.

Pelatih asal Portugal itu menilai pemain berusia 21 tahun ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, dan berencana bekerja sama dengannya secara intensif untuk membantunya memaksimalkan kemampuannya di Stadion Santiago Bernabéu.

Namun, tugas Güler untuk merebut posisi inti tidak akan mudah, terutama setelah Real Madrid merekrut pemain Portugal Bernardo Silva, karena kedua pemain tersebut diperkirakan akan bersaing memperebutkan posisi gelandang serang dan sayap kanan dalam formasi favorit Mourinho (4-2-3-1).

Güler mencatatkan musim yang gemilang bersama Real Madrid dalam hal kontribusi assist, setelah menciptakan 14 gol di berbagai kompetisi, di mana delapan di antaranya dicetak oleh Kylian Mbappé, yang menunjukkan kedekatan kerja sama antara keduanya sepanjang musim lalu.

Menurut surat kabar tersebut, Mourinho menganggap Güler sebagai salah satu proyek penting dalam skuadnya untuk musim baru, dan berharap bakatnya dapat diwujudkan menjadi kontribusi yang lebih besar bagi tim.

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