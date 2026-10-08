Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menyindir hukuman keuangan yang dijatuhkan kepada Manchester City, dengan berkelakar bahwa dirinya mungkin sudah berusia delapan puluh tahun sebelum klub Inggris itu mengetahui nasib akhirnya.

Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran keuangan serius, menyusul kasus disipliner terbesar dalam sejarah Liga Primer Inggris, di mana tuduhan-tuduhan tersebut terkait dengan periode yang berlangsung sekitar 9 tahun antara 2009 dan 2018.

Mourinho menilai bahwa pertarungan hukum yang panjang ini bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai mungkin ia tidak akan hidup untuk melihat hasil akhirnya.

Surat kabar The Sun memberitakan pernyataan Mourinho dalam wawancaranya dengan surat kabar Corriere dello Sport, di mana ia berkata, "Manchester City? Saya lebih suka menertawakan sedikit soal itu."

Ia melanjutkan, "Saya rasa kita akan sampai pada sebuah hasil, tetapi karena saya sudah berusia enam puluhan, saya harus cukup beruntung untuk masih ada saat putusan akhir dijatuhkan."

Mourinho menjelaskan, "Putusan akan dijatuhkan sekarang, lalu akan ada banding. Dan saya akan berusia delapan puluh tahun."

Banding Manchester City menambahkan babak baru pada kasus yang mengguncang sepak bola Inggris, karena klub itu berjuang untuk membatalkan putusan dan membersihkan namanya.

Kasus kontroversial itu membuat Manchester City tetap berhadapan dengan kemungkinan terkena sanksi olahraga dan keuangan yang berat, di antaranya pengurangan poin yang besar atau bahkan dicoret dari Liga Primer Inggris.

Manchester City juga bisa dicabut gelar-gelarnya jika sanksi ini dianggap tepat, hal yang mungkin akan memberikan gelar Liga Primer Inggris lain kepada Jose Mourinho, setelah timnya Manchester United menyelesaikan musim 2017-2018 di peringkat kedua.



