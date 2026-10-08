Wawancara panjang José Mourinho dengan Corriere dello Sport. Dalam perbincangan dengan harian asal Roma, kota tempat ia pernah melatih dan yang akan ia datangi lagi untuk laga Liga Champions berikutnya, pria Portugal itu juga angkat bicara soal kasus Manchester City dan kembali menyinggung topik yang dekat dengannya, yakni para wasit. Berikut ucapannya.









“Manchester City? Saya lebih memilih menertawakannya sedikit. Saya pikir kita akan sampai pada sebuah kesimpulan, tetapi saya yang sudah berusia sekitar 60 tahun harus beruntung masih ada di sini ketika putusan final keluar. Sekarang akan ada sebuah putusan, lalu banding... Saat itu saya akan berusia 80 tahun”.

“Wasit? Saya tidak berpikir masalahnya adalah saya. Saya pikir itu adalah nasib buruk yang terkait dengan momen ketika saya datang ke sebuah klub tertentu. Di sini, di Real Madrid, saya mengalami tahun-tahun penting dalam kasus Negreira. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi kami mengalaminya dan menjadi korbannya. Sekarang semua orang sudah tahu. Lalu di Turki ada skandal besar. Saya cukup sering mengalami situasi seperti ini”.