Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, melontarkan harapan khusus terkait pensiunnya rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr, dari dunia sepak bola.

Cristiano Ronaldo mengumumkan, kemarin Kamis, pensiunnya dari sepak bola internasional bersama timnas Portugal setelah 23 tahun, yang selama itu ia meraih sejumlah gelar dan rekor individu di level internasional.

Keputusan sang Don untuk pensiun datang menyusul krisis perselisihannya dengan pelatihnya, Jorge Jesus, di mana sang pemain meninggalkan kamp timnas di Kopenhagen tanpa izin, lalu dijatuhi sanksi larangan bermain selama satu bulan.

Dari pihaknya, Mourinho mengomentari keputusan Cristiano Ronaldo, sembari menegaskan rasa hormatnya terhadap keinginan bintang Portugal itu, namun ia mengungkapkan harapannya agar akhir perjalanan kariernya sebagai pemain berbeda dari momen perpisahannya dengan timnas.

Mourinho berbicara tentang pensiunnya Ronaldo dalam konferensi pers, hari ini Jumat, menjelang laga antara Real Madrid dan Valencia, besok Sabtu, dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol.

Pelatih asal Portugal itu berkata, seperti yang dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Keputusannya harus dihormati, dan saya menghormatinya. Namun ia belum mengakhiri perjalanan kariernya di sepak bola, dan siapa pun yang mengenalnya tahu bahwa ia masih punya tujuan-tujuan yang ingin ia capai dalam kariernya."

Ia menambahkan: "Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah agar momen pensiunnya sebagai pemain berbeda dari perpisahannya kemarin."

Mengenai kemungkinan melihat Ronaldo menjadi pelatih di masa depan, Mourinho menjawab: "Saya tidak tahu harus berkata apa. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu."