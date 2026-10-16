Mourinho mengeluhkan "kurangnya rasa hormat", Flick menjawab: Kami tidak bisa mengubah situasi

Hansi Flick, pelatih Barcelona, menanggapi pernyataan Jose Mourinho asal Portugal, rekan sejawatnya di Real Madrid, terkait ketidakpedulian La Liga terhadap jeda istirahat yang memadai di antara pertandingan.

Menurut laporan media sebelumnya, Real Madrid menyatakan ketidakpuasannya karena jadwal laga melawan Valencia pada pekan ke-12 La Liga, setelah La Liga menetapkan pertandingan tersebut digelar pada Sabtu 7 November, meski tim itu harus menjalani laga kontra AEK Athena di Yunani pada Rabu 4 November.

Mourinho juga mengeluhkan hal yang sama dalam konferensi pers usai laga melawan Roma, di mana ia berkata: "Setidaknya, ini menunjukkan kurangnya rasa hormat. Bermain di Athena pada Rabu malam, tiba di Madrid pukul lima pagi, lalu bermain pada Sabtu di Valencia, dalam sepekan yang mendahului jeda internasional, bagi saya itu tidak terlihat sebagai hal yang tak disengaja."

Ia menambahkan: "Saya tidak percaya alasan-alasan yang biasa dikemukakan, seperti bahwa penyebabnya adalah televisi (hak siar). Saya tidak percaya itu. Saya sudah terlalu tua untuk percaya hal semacam itu."

Bagaimana tanggapan Flick?

Di sisi lain, Flick mengatakan pada Jumat ini, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Real Betis di La Liga besok, ketika ditanya soal pernyataan Mourinho: "Kami pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Keadaan memang berbeda di beberapa negara, tetapi inilah kondisi yang kami jalani."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan sambil mencontohkan situasi yang dialami Barcelona dalam perjalanan mereka di Copa del Rey: "Sebagai contoh, ketika kami memainkan laga Copa del Rey di Valencia, penerbangan kami dibatalkan dan kami harus kembali ke Barcelona dengan bus. Kami menjalani pertandingan setelah itu dan menampilkan performa yang baik."

Seperti dikutip surat kabar "AS", Flick menegaskan bahwa timnya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi tersebut, tetapi mereka bisa mengendalikan performa mereka di dalam lapangan. Ia menjelaskan: "Kami tidak bisa mengubah situasi ini, tetapi kami harus menampilkan performa yang dibutuhkan di atas lapangan, karena itulah hal yang bergantung pada kami."

Pelatih Barcelona itu menutup pernyataannya: "Semua orang fokus dan menunjukkan kualitasnya. Kami punya potensi untuk berkembang, dan kami akan terus berkembang."