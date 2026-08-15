Mourinho mengejutkan semua orang: solusi tak terduga untuk menutupi kejutan Rodri di Real Madrid

Real Madrid terus mencari solusi tepat untuk memperkuat lini tengahnya setelah gagalnya transfer bintang asal Spanyol, Rodri, yang kini semakin dekat untuk bergabung dengan rival abadi Barcelona, sebuah pukulan yang memaksa klub raksasa itu meninjau kembali rencananya di bursa transfer.

Jose Mourinho sebelumnya menjadikan bintang Manchester City itu sebagai salah satu target utamanya, sebagai sosok yang dianggap mampu memberikan keseimbangan di lini tengah Real Madrid yang hilang sejak kepergian pemain Jerman, Toni Kroos. Namun, preferensi Rodri untuk pindah ke Barcelona mendorong pelatih Portugal itu untuk memikirkan opsi lain dari dalam skuadnya sendiri.

Meski Real Madrid memiliki sekumpulan gelandang istimewa, seperti Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, dan Bernardo Silva, Mourinho masih mencari kombinasi ideal, terlebih karena ia mengandalkan formasi 4-2-3-1 selama masa persiapan.

Mourinho pertimbangkan ubah posisi Alexander-Arnold

Menurut laporan radio Spanyol "Cadena SER" yang dikutip surat kabar "Sport", Mourinho tengah mempertimbangkan opsi mengejutkan berupa penggunaan pemain Inggris, Trent Alexander-Arnold, di posisi gelandang alih-alih hanya bertahan di perannya yang biasa di sisi kanan.

Alexander-Arnold bergabung dengan Real Madrid dari Liverpool pada musim panas 2025 lewat transfer bebas, dan tujuan utama merekrutnya adalah untuk mengisi posisi bek kanan. Namun, kemampuan teknis, kepiawaian mengumpan, serta kemampuan membangun serangan membuatnya sejak beberapa waktu menjadi kandidat untuk bermain di posisi yang lebih maju dan lebih ke tengah lapangan.

Tampaknya Mourinho memang sudah mulai menguji opsi ini selama masa persiapan, dengan memasang sang pemain dalam peran yang lebih sentral guna memanfaatkan kemampuannya membangun serangan dan berkontribusi dalam menciptakan permainan dari kedalaman.

Dumfries buka pintu untuk percobaan

Opsi ini bisa semakin penting bagi Real Madrid setelah gagalnya perekrutan Rodri, ditambah kedatangan pemain Belanda, Denzel Dumfries, untuk mengisi posisi sayap atau bek di sisi kanan, hal yang memberi Mourinho ruang lebih besar untuk kembali menempatkan Alexander-Arnold jauh dari posisi aslinya.

Real Madrid sebelumnya diperkirakan akan kembali ke bursa transfer untuk mencari pengganti Rodri, tetapi Mourinho justru bisa mengejutkan semua orang dengan mengandalkan solusi dari dalam alih-alih menuntaskan transfer baru.

Dengan demikian, Alexander-Arnold bisa berubah dari seorang bek kanan menjadi kartu baru di lini tengah Real Madrid, dalam sebuah percobaan yang menunjukkan sejauh mana kemampuan Mourinho menemukan solusi taktis di dalam skuadnya alih-alih menunggu tambahan pemain lain.