Mourinho mengejutkan bintang Real Madrid dengan keputusan baru terkait masa depannya

Beberapa hari terakhir ini menandai perubahan mencolok dalam prioritas José Mourinho, pelatih asal Portugal yang kini menangani Real Madrid, yang secara tak terduga melontarkan serangan kepada dua raksasa Liga Inggris.

Situs TEAMtalk mengungkapkan bahwa Mourinho telah mengambil keputusan terkait gelandang asal Prancis, Aurélien Tchouaméni, yang sempat menjadi incaran Manchester United dan kemudian Liverpool untuk memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas ini.

Mourinho meminta manajemen Real Madrid untuk mempertahankan pemain Prancis tersebut dan memberinya kesempatan nyata untuk menembus susunan pemain inti pada musim depan.

Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Liverpool dan Manchester United, yang belakangan ini terus memantau perkembangan pemain timnas Prancis tersebut dengan cermat, sambil menunggu kemungkinan dia dilepas ke klub lain.

Selama beberapa bulan terakhir, Real Madrid telah mempertimbangkan kemungkinan memperkuat lini tengah, di mana mereka secara internal mendiskusikan beberapa nama, terutama Enzo Fernández dari Chelsea dan Rodri, bintang Manchester City, sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka untuk posisi tersebut.

Meskipun klub “Los Blancos” secara terbuka membantah ketertarikannya untuk merekrut Fernández, laporan tersebut menegaskan bahwa kontak telah dilakukan dengan perwakilan pemain asal Argentina tersebut, setelah presiden klub Florentino Pérez memasukkannya ke dalam daftar target potensial selama kampanye pemilihannya yang sukses.

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Perubahan Arah Kompas

Namun, sumber-sumber kemudian menjelaskan bahwa manajemen Real Madrid, meskipun yakin dengan potensi Fernández, tidak lagi menganggapnya sebagai target yang realistis, hal yang juga berlaku bagi Rodri.

Sebaliknya, Mourinho mengubah arah rekrutmen klub, setelah merekomendasikan agar sumber daya dialihkan untuk memperkuat lini pertahanan tengah daripada lini tengah, karena ia meyakini bahwa tim lebih membutuhkan bek kelas satu.

Sumber dari situs yang sama menegaskan bahwa Liverpool dan Manchester United tetap menjalin komunikasi dengan perwakilan Chouameni baru-baru ini, dan keduanya siap bertindak jika Real Madrid menunjukkan kesediaannya untuk bernegosiasi mengenai penjualan sang pemain. Namun, skenario ini tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini, karena semua indikasi menunjukkan bahwa mantan pemain Monaco tersebut akan tetap bertahan di Santiago Bernabéu, pilihan yang sejak awal menjadi pilihannya.

Choamini sendiri tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang, melainkan tetap berpegang pada tekadnya untuk sukses bersama Real Madrid jika diberi kesempatan penuh untuk membuktikan dirinya—kesempatan yang tampaknya akan diberikan oleh Mourinho kepadanya pada musim baru ini.

Di sisi lain, Liverpool dan Manchester United diperkirakan akan mulai mencari alternatif lain untuk memperkuat lini tengah, sambil tetap memantau situasi sang pemain untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan.

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