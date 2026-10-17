Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, melontarkan pesan sarkastis kepada Javier Tebas, presiden LaLiga, di tengah krisis yang terjadi antara dirinya dan manajemen Real Madrid, setelah pelatih Portugal itu mengeluarkan pernyataan keras yang menyiratkan bahwa tindakan Tebas tidak bisa dibenarkan, kecuali jika ada kondisi medis yang melatarbelakanginya.

Mourinho menolak membahas detail perselisihan tersebut dalam konferensi pers menjelang laga melawan Sevilla yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di LaLiga. Namun, ia memilih kalimat mencolok yang mengandung kritik tajam kepada presiden LaLiga, sebuah sikap baru yang mencerminkan gayanya yang kontroversial dalam menyampaikan pesan secara terbuka.

Menjawab pertanyaan tentang pandangannya mengenai Tebas, pelatih Portugal itu berkata, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "AS": "Saya tidak ingin membicarakan hal ini, karena ada batas dan batas. Alasan hanya bisa diberikan jika kondisinya memang penyakit secara klinis, kalau tidak, maka tidak ada alasan. Saya tidak ingin masuk ke topik ini."

Mourinho menambahkan, merujuk pada krisis antara Real Madrid dan presiden LaLiga, bahwa para suporter Los Blancos memahami dengan baik tantangan yang dihadapi tim, sebelum ia menyerukan agar perselisihan ini tetap berada di dalam Spanyol dan tidak dibiarkan meluas ke luar.

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Ia berkata: "Suporter Real Madrid tahu apa yang mereka hadapi. Dan mengingat posisi yang dimiliki LaLiga di luar negeri, serta kenyataan bahwa kami adalah juara dunia saat ini, lebih baik kita berusaha menjaga hal-hal ini tetap di sini dan tidak keluar ke luar."

Apa detail krisis antara Real Madrid dan Tebas?

Krisis antara Real Madrid dan Tebas kembali memanas sepanjang hari Jumat kemarin, ketika kedua pihak saling melontarkan pernyataan keras kepada media, dan situasi di antara keduanya tampaknya telah mencapai jalan buntu.

Presiden LaLiga sebelumnya memicu kontroversi luas setelah menyamakan gaya saluran televisi Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi, dengan menilai bahwa saluran tersebut terus-menerus menampilkan klub sebagai korban, mengulang keluhan, dan mengobarkan kecurigaan, sambil memilih peristiwa yang sesuai dengan narasinya.

Tebas menjelaskan, dalam pesan yang ia unggah melalui media sosial, bahwa perbandingannya menyasar metode propaganda, bukan ideologi Nazi atau suporter Real Madrid, dengan menyebut bahwa metode tersebut, menurut gambarannya, bersandar pada pengulangan sistematis, menggambarkan lawan sebagai musuh, dan menundukkan fakta pada narasi tertentu.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan manajemen Real Madrid, yang menuntut pengunduran diri Tebas secara langsung dari dua jabatannya sebagai presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, serta menyebutnya sebagai "wabah nyata bagi sepak bola Spanyol".

Klub menilai bahwa membandingkan metode salurannya dengan mekanisme propaganda Nazi merupakan hal yang berbahaya dan tidak dapat diterima, dengan menegaskan bahwa penjelasan Tebas yang menyatakan ucapannya tidak berkaitan dengan ideologi Nazi tidak meringankan sifat pernyataan yang menyinggung tersebut, sesuai pernyataan resminya.

Dalam membela posisinya, Tebas mengutip pernyataan sebelumnya dari Florentino Perez, presiden Real Madrid, yang mengatakan: "Saya bisa saja meraih 14 gelar Liga, tetapi sisanya dirampas dari saya", pernyataan yang kemudian disusul oleh keluhan dari beberapa wasit.

Tebas mempertanyakan standar yang digunakan dalam menilai pernyataan, dan apakah berbicara tentang perampasan gelar Liga diperlakukan sebagai kebebasan berekspresi, sementara mengkritik metode propaganda, dengan mengecualikan perbandingan ideologis dan tanpa menyasar suporter, justru berpotensi mengundang campur tangan resmi.

Ia menekankan perlunya penerapan standar secara independen dan konsisten, dengan berkata: "Kebebasan berekspresi seharusnya tidak bergantung pada nama orang yang berbicara."