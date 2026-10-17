Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengirimkan pesan sarkastis kepada Javier Tebas, presiden LaLiga, di tengah krisis yang terjadi antara Tebas dan manajemen Real Madrid, setelah pelatih asal Portugal itu melontarkan pernyataan tajam yang menyiratkan bahwa tindakan Tebas tidak dapat dibenarkan, kecuali jika ada kondisi medis yang melatarbelakanginya.

Mourinho menolak membahas detail perselisihan tersebut dalam konferensi pers menjelang laga kontra Sevilla yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di LaLiga. Namun, ia memilih sebuah ungkapan mencolok yang berisi kritik pedas terhadap presiden LaLiga, sebuah sikap baru yang mencerminkan gayanya yang kontroversial dalam menyampaikan pesan secara terbuka.

Menjawab pertanyaan mengenai pendapatnya tentang Tebas, pelatih Portugal itu berkata, seperti dilaporkan surat kabar Spanyol "AS": "Saya tidak ingin membicarakan hal ini, karena ada batas dan batasan. Alasan hanya bisa diberikan jika kondisinya sakit secara klinis, jika tidak, maka tidak ada alasan. Saya tidak ingin masuk ke topik ini."

Mourinho menambahkan, merujuk pada krisis antara Real Madrid dan presiden LaLiga, bahwa para suporter Los Blancos sangat memahami tantangan yang dihadapi tim, sebelum ia menyerukan agar perselisihan ini tetap berada di dalam Spanyol dan tidak dibiarkan meluas ke luar negeri.

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Ia berkata: "Suporter Real Madrid memahami apa yang sedang mereka hadapi. Dan melihat posisi yang dimiliki LaLiga di luar negeri, serta fakta bahwa kami adalah juara dunia saat ini, lebih baik kami berusaha menjaga hal-hal ini tetap di sini dan tidak keluar ke luar."

Apa detail krisis antara Real Madrid dan Tebas?

Krisis antara Real Madrid dan Tebas kembali memanas sepanjang hari Jumat kemarin, ketika kedua pihak saling melontarkan pernyataan tajam di media, dan tampaknya situasi di antara keduanya telah mencapai jalan buntu.

Presiden LaLiga sebelumnya telah memicu kontroversi luas setelah membandingkan gaya saluran televisi Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi, dengan menilai bahwa saluran tersebut terus-menerus menampilkan klub dalam citra korban, mengulang-ulang keluhan dan mengobarkan kecurigaan, sambil memilih peristiwa yang sesuai dengan narasinya.

Tebas menjelaskan, dalam pesan yang ia unggah di media sosial, bahwa perbandingannya menyasar metode propaganda, bukan ideologi Nazi atau suporter Real Madrid, dengan menyebutkan bahwa metode tersebut, menurut deskripsinya, berlandaskan pada pengulangan sistematis, penggambaran lawan sebagai musuh, dan penundukan fakta pada narasi tertentu.

Pernyataan itu memicu kemarahan manajemen Real Madrid, yang menuntut pengunduran diri segera Tebas dari dua jabatannya sebagai presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, serta menyebutnya sebagai "wabah nyata bagi sepak bola Spanyol".

Klub menilai bahwa membandingkan metode salurannya dengan mekanisme propaganda Nazi merupakan hal yang berbahaya dan tidak dapat diterima, serta menegaskan bahwa penjelasan Tebas yang menyatakan ucapannya tidak terkait dengan ideologi Nazi tidak mengurangi sifat menghina dari pernyataan tersebut, sesuai dengan pernyataan resminya.

Dalam membela sikapnya, Tebas mengutip pernyataan terdahulu dari Florentino Perez, presiden Real Madrid, yang mengatakan: "Saya bisa saja meraih 14 gelar Liga, tetapi sisanya dirampas dari saya," pernyataan yang kemudian diikuti oleh pengaduan dari sejumlah pengadil.

Tebas mempertanyakan standar yang digunakan dalam menilai pernyataan, dan apakah berbicara tentang perampasan gelar Liga diperlakukan sebagai kebebasan berekspresi, sementara mengkritik metode propaganda, dengan mengecualikan perbandingan ideologis dan tanpa menyasar suporter, justru berpotensi menimbulkan intervensi resmi.

Ia menegaskan perlunya penerapan standar secara independen dan konsisten, dengan mengatakan: "Kebebasan berekspresi tidak seharusnya bergantung pada nama orang yang berbicara."