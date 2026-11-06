Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, menunjukkan kekhawatirannya menghadapi Valencia di Stadion Mestalla, seraya menegaskan sulitnya pertandingan tersebut di tengah situasi yang sedang dialami timnya, setelah menjalani laga melelahkan melawan AEK Athena di Yunani.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers jelang laga melawan Valencia: "Pertandingan ini merupakan salah satu laga tersulit di seluruh La Liga."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Pelatih Valencia sangat sulit dihadapi, ia memiliki pengalaman yang besar, tahu apa yang diinginkannya, dan memiliki filosofi yang jelas dalam bekerja dengan tim. Oleh karena itu, laga ini akan sangat sulit. Saya merasa takut menghadapi pertandingan besok, dan yang saya maksud takut adalah takut dalam tanda kutip."

Peringatan Mourinho itu diiringi pembahasan tentang keseimbangan antara kebutuhan para pemain untuk beristirahat dan keharusan mereka bergabung dengan tim nasional masing-masing di tengah jeda internasional yang akan datang, seraya menjelaskan: "Tim nasional bukan masalah saya, dan sama sekali tidak membuat saya khawatir jika seorang pemain memperoleh kehormatan untuk membela negaranya. Masalah bagi saya adalah pertandingan besok, melawan tim yang dalam kondisi siap, mendapatkan satu pekan penuh untuk bersiap menghadapi laga ini, dan dipimpin oleh seorang pelatih yang tidak merasa khawatir tentang cara timnya akan bermain."

Bertahan di kompleks latihan: kritik sarkastis untuk La Liga

Dalam konteks yang sama, Mourinho mengungkapkan langkah-langkah yang ia tempuh untuk membantu para pemainnya memulihkan kondisi, setelah kembali dari Yunani, dengan berkata: "Kami tiba pukul tiga dini hari, tetapi kami tetap tinggal di Valdebebas, dan tidak ada satu pemain pun yang pulang ke rumahnya, demi mendapatkan dua jam tambahan untuk tidur."

Mengenai kondisi fisik para pemain, ia mengatakan: "Indikator-indikator yang sampai kepada saya positif, dan tidak perlu melebih-lebihkan dengan menggambarkan segala sesuatu secara dramatis."

Pelatih asal Portugal itu memanfaatkan pertanyaan tentang pengaturan istirahat yang diberikan kepada para pemain untuk melontarkan kritik sarkastis kepada La Liga, karena pertandingan digelar pada hari Sabtu, dengan berkata: "Besok Konate dan Huijsen akan bermain. Dan berkat keputusan menggelar pertandingan pada hari Sabtu, para pemain yang akan bergabung dengan timnas mereka akan dalam kondisi segar, dan saya akan memberi mereka satu hari untuk beristirahat."

Valverde: kapten dengan kelas tersendiri

Real Madrid kembali dari Athena dengan keyakinan baru mengenai keberagaman peran Fede Valverde, serta kemampuannya memberikan nilai tambah di berbagai posisi, selain perkembangannya pada sisi kepemimpinan sebagai kapten tim.

Mourinho berkata tentang pemain tersebut: "Saya tidak bisa membandingkannya dengan dirinya pada musim lalu, karena saya belum mengenalnya saat itu. Ia seorang profesional yang luar biasa, sahabat bagi rekan-rekannya, dan tidak perlu menjadi suara yang hadir di setiap detik, tetapi ia selalu ada sebagai teladan bagi semua. Pemberian ban kapten secara resmi kepadanya memberinya rasa tanggung jawab, karena mengenakan ban kapten Real Madrid bukanlah hal yang mudah."

Mimpi yang mustahil

Mengenai laga yang dinanti antara Atletico Madrid dan Barcelona, yang memiliki arti penting dalam persaingan posisi papan atas klasemen, Mourinho meringkas sikapnya terhadap pertandingan itu dengan berkata: "Saya berharap kedua tim kalah."

Sikapnya soal pembatalan pekan ini setelah wafatnya Jesus de Miguel

Mourinho ditanya tentang sikapnya terhadap tuntutan pembatalan pertandingan pekan ini, setelah wafatnya Jesus de Miguel secara tragis.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Menurut informasi yang sampai kepada saya, akan ada upacara penghormatan yang indah, dan saya memandang hal ini membawa makna yang penting. Seandainya memungkinkan untuk berbicara dengan Jesus dan mengajukan pertanyaan itu kepadanya, tentu itu akan menjadi keputusan yang ideal, tetapi karena hal itu mustahil, maka hanya keluarganya dan rekan-rekannya yang dapat menjawab apa yang sebenarnya lebih disukai Jesus, dan apakah ia ingin pertandingan sepak bola tidak digelar, ataukah ia ingin dikenang melalui penghormatan yang indah dan menyeluruh dari seluruh sepak bola Spanyol."