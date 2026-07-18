Mourinho mengambil keputusan pertamanya... 6 pemain menjadi tulang punggung Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, kembali ke Real Madrid dengan membawa harapan para penggemar untuk mengembalikan kejayaan tim dan bersaing memperebutkan semua gelar, namun tugasnya tidak akan mudah sejak hari pertama. Sebelum dimulainya musim baru, “The Special One” harus menghadapi serangkaian keputusan krusial untuk menentukan susunan skuad utamanya, mengingat banyaknya pilihan setelah klub melakukan perkuatan besar-besaran selama bursa transfer musim panas, yang membuat persaingan semakin sengit di lebih dari satu posisi dalam tim.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “AS”, Mourinho masih mengkaji berbagai aspek teknis, karena ada lima posisi utama yang hingga kini belum ditentukan siapa yang akan mengisinya. Kedatangan pemain baru, yaitu Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, dan Bernardo Silva, semakin memperketat persaingan di dalam tim, sehingga masa persiapan menjelang musim baru menjadi sangat krusial dalam menentukan susunan pemain yang akan diandalkan oleh pelatih asal Portugal tersebut saat kompetisi dimulai.

Meskipun ada beberapa posisi yang tampaknya sudah hampir pasti, Mourinho menganggap Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Marc Cucurella, dan kiper Thibaut Courtois sebagai pilar utama dalam proyek barunya di Real Madrid. Di sisi lain, persaingan masih terbuka untuk posisi bek kanan, duo bek tengah, salah satu posisi di lini tengah, serta sayap kanan.

Persaingan dan Dilema

Kedatangan pemain asal Belanda, Denzel Dumfries, memperumit posisi pemain Inggris, Trent Alexander-Arnold. Gaya bermain Dumfries, yang mengandalkan kekuatan fisik, disiplin pertahanan, dan kerja keras, lebih selaras dengan filosofi Mourinho.

Di sisi lain, Trent memiliki keunggulan ofensif yang besar serta kemampuan luar biasa dalam membangun serangan dan mengoper bola, yang dapat memberikan solusi tambahan bagi tim di lini serang sekaligus meringankan tekanan di lini depan lawan. Meskipun kedua pemain akan mendapatkan kesempatan untuk bermain, hanya satu tempat yang tersedia dalam pertandingan-pertandingan besar.

Pemilihan pasangan bek tengah menjadi salah satu dilema terbesar bagi Mourinho, terutama setelah kedatangan Ibrahima Konaté, yang menambah jumlah pesaing untuk posisi tersebut menjadi lima pemain.

Bek asal Prancis ini, yang menjadi pemain kunci di Liverpool meski absen di Piala Dunia, bertekad untuk segera menempatkan dirinya dalam susunan pemain inti.

Di sisi lain, Dean Hoesen berusaha mengembalikan performa gemilang yang ia tunjukkan di Piala Dunia Antarklub, sebelum penampilannya menurun sepanjang musim ini.

Sedangkan Antonio Rüdiger dan Éder Militão memiliki keunggulan berkat pengalaman mereka serta gelar Liga Champions yang pernah mereka raih bersama Real Madrid, namun kondisi fisik mereka menimbulkan sedikit kekhawatiran setelah musim yang panjang di mana mereka harus menghadapi cedera dan masa pemulihan.

Raúl Asensio juga tetap menjadi opsi yang tersedia bagi Mourinho, setelah pemain lulusan akademi klub ini membuktikan kemampuannya untuk tampil baik setiap kali mendapat kesempatan, serta menunjukkan komitmen yang besar terhadap tim.

Persaingan ketat di lini tengah

Kedatangan Bernardo Silva telah memperkuat opsi Real Madrid di lini tengah, setelah pemain asal Portugal ini memainkan peran tersebut bersama Manchester City pada musim lalu, menyusul partisipasinya di Piala Dunia sebagai pemain sayap.

Silva akan bersaing dengan Valverde dan Aurélien Tchouaméni untuk memperebutkan salah satu posisi inti, sementara Eduardo Camavinga berusaha kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami penurunan performa.

Musim lalu juga menandai munculnya bakat muda Thiago Pitarch, yang ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Ia diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan Mourinho untuk menentukan masa depannya, baik dengan dipinjamkan untuk menambah pengalaman atau tetap bersama tim utama.

Sementara itu, Real Madrid terus memantau bursa transfer untuk mengantisipasi munculnya peluang yang tepat guna memperkuat lini tengah, meskipun belum ada target spesifik hingga saat ini.

Sayap kanan... Posisi yang paling masih menjadi tanda tanya

Posisi sayap kanan tetap menjadi posisi yang paling tidak pasti di dalam tim. Michael Oliisi masih menjadi impian terbesar manajemen Real Madrid untuk posisi ini, namun jika transfer tersebut tidak terwujud, klub akan beralih ke opsi yang tersedia dalam skuadnya.

Pemain asal Turki, Arda Güler, tampaknya paling berpeluang mengamankan tempat inti di lini depan, berkat penampilan menonjolnya musim lalu, sementara Ibrahim Díaz terus berjuang untuk membuktikan layak mendapat tempat inti.

Di sisi lain, Franco Mastantono dan Endrick harus memutuskan masa depan mereka, apakah akan tetap bertahan dan bersaing di tim utama atau dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

Adapun pemain Brasil Rodrigo, ia masih melanjutkan program rehabilitasinya setelah mengalami cedera serius, dan diperkirakan akan kembali ke lapangan pada bulan-bulan awal tahun 2027.

Para pemain Real Madrid yang berpartisipasi di Piala Dunia diperkirakan akan bergabung dalam latihan bersama pada periode 5 hingga 10 Agustus, sehingga skuad tim akan lengkap menjelang dimulainya musim.

Fase persiapan ini akan sangat penting bagi Mourinho dan staf pelatihnya, karena akan memberi mereka kesempatan terakhir untuk menyelesaikan semua masalah yang masih tertunda, serta memilih susunan pemain inti yang akan memulai perjalanan merebut kembali gelar liga dan bersaing di semua kompetisi.