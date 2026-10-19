Mourinho mengalihkan isu kartu merah Guler dengan mengkritik Barcelona dan pelatih Sevilla

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, berusaha membela keputusan tidak diusirnya pemainnya asal Turki, Arda Guler, dalam laga melawan Sevilla, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1 pada pekan kesembilan La Liga.

Menurut surat kabar Sport, Mourinho, yang dalam banyak kesempatan mengeluhkan para pengadil, harus menutupi apa yang terjadi, dan ia melakukannya dengan berdalih bahwa tidak ada gambar jelas yang membenarkan pengusiran Guler.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers, "Saya ingin menghindari komentar soal pernyataan Luis Garcia Plaza, pelatih Sevilla, bukan soal permainannya sendiri."

Ia melanjutkan, "Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kepada saya apa yang mereka katakan telah terjadi, dan saya tidak punya satu gambar pun. Saya sudah meminta gambar dari televisi dan dari para analis saya, yang memiliki kamera taktis. Saya tidak bisa melihat satu gambar pun yang menjelaskan apa yang mereka bicarakan, yang membuat Luis Garcia marah. Saya tidak bisa melihat apa pun."

Ia menambahkan, "Saya katakan kepada Anda dengan sejujurnya, jika suatu hari terjadi sesuatu yang menguntungkan kami, saya tidak akan punya masalah untuk keluar dan menyatakannya. Saya yakin hal sebaliknya akan jauh lebih sering terjadi pada kami, karena itulah arah normal segala sesuatu."

Ia menegaskan, "Saya tidak melihat apa pun sama sekali. Jika sampai hari Sabtu ada yang mengirimkan kepada saya gambar jelas dari insiden yang tidak saya lihat, saya akan siap hadir, tetapi sampai sekarang, tidak ada apa pun."

Keadaan menjadi semakin buruk ketika ia menyerang pelatih Sevilla, dengan menganggap bahwa ucapannya tidak lebih dari dalih untuk menghindari pembicaraan soal kekalahan timnya.

Ia menjelaskan, "Saya tidak berpikir soal El Clasico bahkan satu menit pun hari ini. Saya berpikir untuk menang di pertandingan ini. Saya memahami posisi Luis. Sungguh luar biasa bagi seorang pelatih yang kalah dengan selisih 4 gol, lalu mendapat kesempatan menjawab empat atau lima pertanyaan soal sesuatu yang tidak terjadi."

Ia menuturkan, "Apakah saya khawatir kehilangan Guler karena skorsing? Ketika insiden itu terjadi, saya melihat ke tablet dan saya tidak melihat apa pun." Bahkan Mourinho sampai menantang para jurnalis, dengan bertanya, "Apakah salah satu dari Anda memiliki gambar yang membuat saya melihat kartu merah itu?"

Meski timnya jelas diuntungkan oleh keputusan-keputusan perangkat pertandingan, pelatih asal Portugal itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengkritik Barcelona, dengan mengatakan, "Saya tidak menonton pertandingan di La Cartuja. Saya menonton Leipzig melawan Bayern Munchen, dan saya tidak menonton Barcelona. Saya bersumpah soal itu. Setelah itu, tentu saja beberapa hal sampai ke telinga saya, tetapi itu juga bukan kejutan bagi saya. Itu hanya hari biasa lainnya di kantor."

Kartu merah yang tidak dikeluarkan untuk Guler telah menyelamatkan pemain Turki itu dari absen di El Clasico, tetapi Mourinho tidak mau memikirkan laga tersebut.

Mourinho menutup, "Kami punya pertandingan di Liga Champions pada hari Rabu. Itu satu-satunya pertandingan yang kami pikirkan. Saya tidak akan menyia-nyiakan satu menit pun untuk memikirkan El Clasico sampai hari Rabu, pada pukul 23.00."