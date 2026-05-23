Mourinho menerima pesan yang sangat jelas mengenai pemain bintang Bayern München

José Mourinho hadir pada Sabtu ini di final DFB-Pokal antara Bayern München dan VfB Stuttgart di Stadion Olimpiade Berlin. Pelatih Benfica yang dikabarkan akan menjadi pelatih baru Real Madrid ini tampaknya berada di Jerman untuk mengamati pemain bintang Bayern, Michael Olise.

Dalam video di X yang diunggah oleh jurnalis Jerman Florian Plettenberg dari Sky Deutschland, terlihat bahwa Mourinho meninggalkan Hotel Adlon Kempinski di Berlin untuk menuju final. Pelatih asal Portugal itu, yang mengenakan topi, tidak memberikan komentar kepada para jurnalis yang hadir.

Plettenberg melaporkan melalui X bahwa Mourinho menghadiri final atas undangan anggota dewan Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, dan mendapatkan tempat VIP. Rencananya juga ada pertemuan dengan petinggi finalis piala tersebut.

Mourinho juga mendapat kesempatan untuk melihat Olise dan pemain bintang Bayern lainnya dari dekat. Penyerang sayap asal Prancis ini sudah lama dikaitkan dengan Real Madrid, meskipun Bayern tidak terlalu bersemangat untuk menjual Olise musim panas ini.

Uli Hoeness, ketua kehormatan Bayern, menyampaikan pesan tegas kepada Mourinho melalui Sky Deutschland. ''Saya harap tidak bertemu dengannya. Dia boleh saja mengawasi Olise dengan cermat, tapi membelinya tidak akan berhasil.''

Sky juga melaporkan bahwa pertemuan antara Stuttgart dan Mourinho diselenggarakan oleh GestiFute, agensi dari agen terkenal Jorge Mendes. Agen pemain asal Portugal ini memainkan peran besar dalam kembalinya Mourinho ke Real Madrid yang semakin dekat.

Pertanyaannya adalah apakah Mourinho berhasil membujuk Olise untuk hengkang dari Bayern, di mana kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2029. Transfermarkt memperkirakan nilai pasar pemain sayap tersebut saat ini sebesar 140 juta euro.