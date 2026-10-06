José Mourinho, pelatih Real Madrid, mendapatkan solusi cepat untuk krisis lini pertahanan yang membuatnya khawatir beberapa hari menjelang pertandingan melawan Villarreal di LaLiga.

Menurut surat kabar "Marca", pemain asal Ghana, Oscar Nasi, bek tim Castilla, hari ini ikut serta dalam sesi latihan Real Madrid, di mana José Mourinho memimpin sesi latihan kedua tim pada pekan ini.

Oscar menjadi opsi yang mungkin untuk masuk dalam skuad tim pada pertandingan melawan Villarreal, yang dijadwalkan Sabtu mendatang di LaLiga.

Masalah di jantung pertahanan, dengan skorsing Huijsen, cedera Asensio, Konaté yang mengalami memar, dan Militao yang masih dalam pemulihan dari cedera, mendorong pencarian pemain untuk memperkuat lini belakang yang terkuras menjelang pertandingan Sabtu di Stadion Santiago Bernabeu.

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Selain perkembangan kondisi Konaté dan kemungkinan dimainkannya Tchouameni, yang kembali dipertimbangkan di Valdebebas, bersama Rüdiger menghadapi Villarreal, Mourinho membutuhkan tambahan ekstra yang akan datang dari Castilla.

Dalam hal ini, Oscar Nasi menjadi kandidat kuat dalam rencana sang pelatih, yang juga menempatkan Mario Rivas dan Juan Martinez dalam opsi-opsinya.

Nasi, yang berusia 21 tahun, rekrutan musim panas terbaru Castilla yang datang dari Granada, telah menunjukkan penampilan menonjol bersama tim cadangan, dan menjadi pilar utama di lini pertahanan Julian Lopez de Lerma.

Pemain tersebut tampil di seluruh 6 pertandingan tim Castilla, dan menjadi starter di 5 di antaranya.

Pada hari Jumat lalu, ia menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam laga tim cadangan melawan Atletico Madrid di Stadion Alfredo Di Stefano, di mana Mourinho hadir dan tidak diragukan lagi mengamatinya dari dekat.

Nasi, yang menjalani 37 pertandingan di divisi dua musim lalu, dan yang memiliki nilai pasar sebesar dua juta euro (lebih dari nilai transfernya) menurut pembaruan terbaru situs Transfermarkt, merupakan bakat menjanjikan bagi masa depan klub, dan bergabung dengan tim utama adalah langkah berikutnya baginya.

Ini bukan kali pertama ia ikut serta dalam sesi latihan bersama Mourinho, tetapi kali ini, mengingat adanya kekhawatiran di lini pertahanan, hal itu memiliki arti khusus karena ia mungkin menjadi salah satu wajah baru dalam skuad tim menghadapi Villarreal.