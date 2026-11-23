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Di bawah arahan José Mourinho, Real Madrid menjelma menjadi tim yang piawai mengelola kekacauan di saat-saat terakhir, setelah bangkit dari ketertinggalan menjadi ciri yang terus berulang dalam laga-laganya, meski harus meninggalkan kehati-hatian taktis dan menurunkan seluruh amunisi serangnya ke lapangan.

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Real Madrid asuhan José Mourinho membuktikan kemampuannya memenangi pertandingan setelah mencatat sembilan kemenangan beruntun sejak kalah di kandang dari Atletico Madrid. Performa tim pun meningkat signifikan, dengan kemenangan meyakinkan atas Racing (3-0), Sevilla (4-1), Valencia (3-0), dan Leipzig (4-1), serta kemenangan yang layak atas Barcelona di Camp Nou (2-1). Namun, tim terkadang masih mengalami periode penurunan performa yang memaksanya meninggalkan kehati-hatian taktis dan menumpuk penyerang di menit-menit akhir, seperti yang terjadi saat menghadapi Roma, AEK Athens, Elche, Espanyol, dan Celta Vigo. Laga-laga tersebut pun berubah menjadi kekacauan yang justru pandai mereka kelola.

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Laga melawan Celta Vigo menjadi contoh terbaru. Real Madrid tampil buruk di babak pertama, saat lawan mencetak satu gol dan menyia-nyiakan sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan. Real Madrid kemudian membaik setelah jeda dan menyamakan kedudukan setelah lebih dari satu jam pertandingan berjalan. Mereka melancarkan tekanan serangan tanpa henti, secara bertahap mengorbankan pemain tengah demi menambah kepadatan di sepertiga akhir, hingga mengakhiri laga, setelah kelima jatah pergantian pemain habis, dengan Guler dan Bellingham di lini tengah, Endrick di kanan, Vinicius di kiri, serta Mbappe dan Espi di lini depan.

Gol kemenangan tercipta pada menit ke-85 lewat Espi, tetapi Celta terus menekan di sisa waktu untuk mencari gol penyeimbang. Hal itu membuat Mourinho khawatir. "Kami tidak punya pergantian lagi, dan di lapangan ada empat penyerang murni serta dua pemain di lini tengah yang biasanya tidak bermain di posisi itu, karena keduanya pemain menyerang. Saya berharap bisa melakukan pergantian keenam untuk menarik keluar Mbappe atau Guler dan memasukkan Tchouameni, tetapi itu tidak mungkin. Semua ini mengandung risiko, dan jika kami kalah 1-2, kita sekarang akan membicarakan cerita yang berbeda," ujarnya.

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Pelatih asal Portugal itu juga memperingatkan: "Akan tiba harinya kami tidak mampu bangkit dari ketertinggalan, dan itu pasti."

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Real Madrid pernah membayar mahal perjudian semacam ini saat menghadapi Real Betis, ketika kalah 0-1 meski mengakhiri laga dengan Bellingham dan Bernardo Silva sebagai duet lini tengah, serta Vinicius, Mbappe, Espi, dan Diomande di lini depan. Tim memang tidak mencetak gol, tetapi menciptakan cukup peluang untuk bangkit: mereka mendapat penalti yang gagal dieksekusi Mbappe, dan Espi mencetak gol indah yang dianulir karena offside di awal serangan. Saat melawan Atletico Madrid di Metropolitano, perjudiannya tidak sebesar itu, terutama setelah Huijsen diusir wasit. Tim mengakhiri laga dengan Valverde, Camavinga, dan Bernardo di lini tengah, serta Mbappe dan Diomande di lini depan, dan berhasil memperkecil ketertinggalan.

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Di laga lain, perjudian itu berbuah kemenangan. Melawan Espanyol di pekan pertama, Mourinho akhirnya menurunkan Valverde, Camavinga, Vinicius, Mbappe, Diomande, dan Espi secara bersamaan, dan nama yang disebut terakhir sukses mencuri kemenangan 2-1. Melawan Elche, perjudiannya lebih besar: Valverde dimainkan sebagai bek sayap, Brahim Diaz di tengah mendampingi Bellingham, sementara Diomande, Mbappe, Endrick, dan Espi diturunkan di lini depan, hingga kemenangan 3-2 pun dipastikan.

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14 Poin Lahir dari Penderitaan

Pendekatan ini juga terbawa ke Liga Champions, kompetisi di mana Real Madrid terbiasa menentang logika sepak bola. Tim berhasil membalikkan ketertinggalan dari Roma dan menang 3-1, setelah mengakhiri laga dengan Guler dan Bernardo Silva di lini tengah, serta Mbappe, Bellingham, Espi, dan Endrick di lini depan. Hal serupa terulang saat melawan AEK Athens di Athena, dengan susunan pemain menyerang yang tidak lazim bagi pelatih seperti Mourinho, yang lebih mengutamakan organisasi ketimbang perjudian, yakni Camavinga, Valverde, Brahim Diaz, Endrick, Mbappe, dan Espi.

Laga melawan Celta menjadi comeback sukses ketiga Real Madrid musim ini, setelah laga kontra Roma dan AEK Athens, dengan menghitung remontada sebagai membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan, belum termasuk laga-laga lain yang dimenangi tim di saat-saat terakhir. Menurut laporan tersebut, Real Madrid mengumpulkan 14 poin di LaLiga dan Liga Champions berkat gol-gol yang dicetak setelah menit ke-78. Hal ini mencerminkan kontribusi para pemain dan Mourinho, serta pelatih fisik Antonio Dias dan Antonio Pintus, dalam menjaga kekuatan fisik tim di fase-fase akhir pertandingan.

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Menurut laporan surat kabar AS, "Angka-angka menunjukkan besarnya fenomena ini, karena periode menit ke-76 hingga 90 menjadi periode paling produktif Real Madrid musim ini, dengan 16 gol dari total 46 gol, atau 35%. Mereka juga mencetak enam gol sejak menit ke-90, catatan terbaik di antara tim-tim lima liga top Eropa, sehingga tim terus berjalan di tepi bahaya dan keluar sebagai pemenang. Meski Mourinho memperingatkan bahwa comeback tidak akan selalu berhasil, Real Madrid masih bertindak layaknya raja kegilaan di menit-menit akhir."

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