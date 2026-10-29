Bek muda Real Madrid, Dean Huijsen, membutuhkan malam gemilang lainnya untuk membungkam para pengkritik. Kualitasnya dalam mengolah bola serta potensinya untuk menjadi salah satu bek terbaik di Eropa memang tidak pernah diragukan, tetapi penampilannya di sejumlah laga krusial memunculkan sejumlah kekhawatiran.

Laga derbi melawan Atletico Madrid belum lama ini serta sejumlah pertandingan El Clasico semakin menajamkan keraguan tersebut, yang akhirnya sirna di Stadion Camp Nou pada Minggu lalu. Di sana, sang jantung pertahanan tampil luar biasa dan membuktikan bahwa ia juga siap bersaing di level tersulit, demikian dilaporkan surat kabar "Marca"

Huijsen dianggap sebagai salah satu pemain paling menonjol Real Madrid dalam kemenangan (2-1) atas Barcelona, berkat kekuatannya dalam duel, ketegasannya dalam bertahan, serta fokusnya sepanjang sembilan puluh menit. Ia memberikan penampilan yang selama ini dicari pelatihnya, Jose Mourinho. Itu adalah sebuah laga yang sempurna, jenis pertandingan yang meningkatkan kepercayaan diri sang jantung pertahanan dan mengubah cara pandang terhadapnya.

Huijsen meruntuhkan tembok keraguan

Angka-angka menegaskan kesan tersebut. Huijsen mengakhiri laga dengan 10 sapuan bola, 16 tekel bertahan, dan 4 intersep. Di tengah tekanan hebat Barcelona dalam beberapa kesempatan, bek asal Spanyol itu tetap menjaga posisinya, memperbaiki momen tekelnya, dan bertindak tegas saat dibutuhkan.

Ia juga menuntaskan 37 operan dari total 45 (dengan akurasi 83%), tujuh di antaranya menembus lini pertahanan, yang menunjukkan kontribusinya dalam membangun serangan, satu area lain yang ia kuasai dengan baik.

Peran Huijsen tidak sebatas bertahan saja, melainkan kemampuannya memulai serangan dengan mulus memungkinkan Real Madrid menemukan solusi ketika tekanan Barcelona menghambat operan mereka. Ia tahu kapan harus mengirim operan pendek dan kapan harus mencari cara alternatif untuk menembus lini pertahanan pertama lawan, yang membantu tim mengambil waktu rehat di tengah momen tekanan yang hebat.

Perpaduan antara ketangguhan bertahan dan ketenangan dalam mengolah bola inilah yang menjelaskan mengapa penampilannya lebih dari sekadar malam bertahan yang bagus.

Pernyataan ini memperoleh bobot khusus bila melihat rekam jejaknya. Kesulitan yang ia hadapi di Stadion Wanda Metropolitano, pada tahun 2025 dan 2026, memunculkan keraguan atas penampilannya di panggung-panggung terbesar.

Ditambah lagi inkonsistensi musim lalu, yang menghalangi dirinya mencapai kestabilan yang diharapkan saat bergabung dengan Real Madrid, dan pada akhirnya menyebabkan ia tersingkir dari skuat Piala Dunia 2026.

Peran Mourinho

Jose Mourinho memainkan peran sentral dalam perkembangannya, di mana pelatih asal Portugal itu membantu sang jantung pertahanan memperoleh ketangguhan dan kekuatan bertahan tanpa kehilangan kualitas yang membuatnya istimewa dalam menyerang. Huijsen tampak lebih selaras dengan sistem yang menuntut fokus tinggi, semangat besar, dan kemampuan bersaing dalam setiap serangan. Ia masih memiliki ruang untuk berkembang, tetapi ia mulai menerjemahkan kemampuannya menjadi penampilan yang lebih konsisten dan menyeluruh.

Karena itu, level yang ia tunjukkan saat ini memperkuat posisinya di lini pertahanan Real Madrid. Sementara Eder Militao mendekati akhir masa pemulihannya untuk mengembalikan kebugaran fisik, duet Ibrahima Konate dan Dean Huijsen menonjol sebagai pilihan favorit Mourinho. Laga El Clasico membuktikan kebenaran pilihan tersebut, serta memberikan dorongan moral besar bagi pemain Spanyol itu yang menemukan peluang untuk mengukuhkan posisinya di tim pada fase krusial musim ini.