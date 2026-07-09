Mourinho menangani kasus Valverde... dan menyelesaikan masalah ban kapten

José Mourinho, pelatih baru Real Madrid, menanti dengan penuh harap kembalinya semua pemainnya, terutama pemain asal Uruguay, Fede Valverde, sebagai persiapan untuk musim baru.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa Mourinho akan secara pribadi menangani situasi yang memicu kekhawatiran di dalam Real Madrid dan masih belum terselesaikan pasca Piala Dunia.

Klub Kerajaan itu berharap partisipasi di Piala Dunia, setelah musim yang sulit yang berakhir dengan pertanggungjawaban atas insiden yang melibatkan rekan setimnya, Aurélien Tchouaméni, dapat menenangkan situasi, namun hal itu tidak terjadi.

Valverde juga terlibat dalam kontroversi dengan tim nasional Uruguay selama Piala Dunia, dan ia gagal meredakan kegaduhan yang mengelilinginya selama apa yang kemungkinan besar akan menjadi musim tersulitnya.

Sejak 27 Juni, ketika Uruguay tersingkir dari Piala Dunia di babak penyisihan grup setelah kalah dari Spanyol, Valverde sedang menikmati liburannya.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Ini adalah kesempatan bagi kapten Real Madrid untuk beristirahat dan bersantai sebelum kembali ke Valdebebas untuk memulai babak baru. Inilah keinginan sang pemain: menutup lembaran masa lalu, melepaskan diri dari dampak kontroversi yang melibatkan dirinya, dan fokus pada musim baru tanpa menoleh ke belakang.”

Untuk mewujudkan hal itu, ia akan menemukan sekutu dalam diri Mourinho, yang telah menjadwalkan pertemuan dengan kaptennya untuk mengklarifikasi berbagai hal dan membantunya kembali ke performa terbaiknya.

Sebagaimana dilaporkan surat kabar “Marca”, Valverde dianggap sebagai pemain inti dalam skuad Mourinho, yang diperkirakan akan menjadi kapten utamanya pada akhir Juli, karena sang pelatih tidak berniat mencabut ban kapten darinya.

Pelatih berharap kepercayaan ini dapat membantu Valverde melupakan segala yang telah terjadi dan mengembalikannya ke tim setelah musim yang penuh kontroversi.

Kontroversi dimulai ketika ia dituduh sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kepergian mantan pelatih Xabi Alonso, namun Vinícius Júnior-lah yang paling banyak dikritik; ia mengakui bahwa ia tidak cocok dengan sang pelatih, namun hal yang sama juga terjadi pada Valverde.

Di tengah hasil yang terus menurun, ketegangan yang menyelimuti kehidupan sehari-hari di Valdebebas berdampak negatif pada Valverde, dan mencapai puncaknya dalam pertengkaran yang terjadi antara dirinya dan Chouameni, yang berakhir dengan sang pemain asal Uruguay dilarikan ke rumah sakit akibat cedera di kepalanya.

Di tengah ancaman pencabutan ban kapten, bahkan kemungkinan dijual, Valverde meninggalkan Real Madrid untuk mengikuti Piala Dunia, namun ia juga tidak menemukan ketenangan bersama timnas Uruguay; justru sebaliknya, ketegangan yang melingkupi pelatih timnas Marcelo Bielsa kembali menyorotinya.

Menurut beberapa media Uruguay, beberapa pemain inti tim (termasuk Valverde) mengeluhkan latihan yang berat di Piala Dunia (setelah musim yang melelahkan) serta sesi video yang panjang yang dipaksakan Bielsa kepada tim.

Kegagalan Uruguay lolos dari babak penyisihan grup memicu meledaknya semua ketegangan yang terpendam, sehingga Valverde menyampaikan pernyataan kepada publik, di mana ia mengatakan: “Saya bertanggung jawab atas kegagalan ini, dan saya tahu bahwa saya tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Namun, dalam keadaan apa pun, saya tidak akan pernah berhenti mewakili negara saya, bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya.”

Dengan demikian, Valverde menutup babak lain yang penuh ketegangan dalam musim yang ingin dilupakan, dan kini saatnya baginya untuk mengisi ulang energinya, menenangkan pikirannya, dan berbicara dengan Mourinho untuk memulai kehidupan baru.







