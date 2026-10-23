Mourinho meminta maaf kepada Valverde: Apakah pelatih asal Portugal itu menyadari kesalahannya sebelum El Clasico?

Gelandang asal Uruguay, Fede Valverde, memaksakan dirinya dengan kuat ke dalam perhitungan pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, menjelang laga melawan Barcelona di El Clasico, setelah menampilkan performa luar biasa di posisi bek kanan selama kemenangan atas Leipzig, sehingga kembali memicu perdebatan mengenai posisi yang akan ia isi dalam laga yang dinanti-nantikan itu.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Valverde menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di posisi bek kanan sepanjang kariernya, setelah tampil gemilang dalam laga Eropa itu, beberapa hari jelang El Clasico, sehingga memperkuat tuntutan agar ia diberi peran utama di posisi tersebut, meski sebelumnya Mourinho sempat menunjukkan keraguan untuk menempatkannya di sana secara berkelanjutan.

Statistik Valverde memaksakan diri

Valverde memainkan laga penuh melawan Leipzig dengan mengenakan ban kapten, dan menampilkan performa apik baik dari sisi defensif maupun ofensif, setelah memuncaki daftar pemain dalam menciptakan peluang dengan 3 peluang, serta menjadi yang paling banyak hadir di sepertiga akhir area serangan, sebanyak 26 kali.

Pemain Real Madrid itu melepaskan 81 umpan, menempatkannya di peringkat kedua dalam aspek ini, di belakang Dean Huijsen yang menuntaskan 97 umpan, dan ia juga memuncaki daftar pemain dalam tekel sukses dengan 4 tekel, serta menjadi yang paling banyak menyentuh bola sepanjang laga dengan 116 sentuhan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Valverde berada di peringkat kedua dalam hal merebut bola, dengan 5 kali, dan ia juga menempati peringkat kedua dalam umpan silang dengan dua umpan silang, serta peringkat keempat dalam tembakan dengan dua tembakan, sebuah statistik yang mencerminkan besarnya pengaruhnya terhadap performa tim.

Kegemilangan Valverde tidak terbatas pada peran ofensif, karena ia menunjukkan kekukuhan defensif yang jelas, dan tidak membiarkan pemain sayap Nusa melewatinya selain satu kali sepanjang 90 menit, dengan memanfaatkan kemampuannya bergerak di antara lini, menopang lini tengah, dan membawa bola maju hingga area serangan.

Mourinho memuji Valverde meski ada keraguannya

Mourinho memuji penampilan Valverde seusai laga melawan Leipzig, menegaskan kekukuhan defensifnya serta kemampuannya untuk maju ke depan dan memberikan tambahan serangan.

Pelatih Portugal itu berkata: "Valverde kukuh secara defensif, lalu maju ke depan dengan sangat baik. Tim sangat fleksibel di area tersebut, dan sangat kreatif di sisi itu."

Pujian ini datang setelah Mourinho, dalam pernyataan-pernyataan awalnya, menunjukkan keraguan untuk mengandalkan Valverde di posisi bek kanan secara berkelanjutan, dengan menyebutkan bahwa tim hanya memiliki satu pemain dengan karakteristik seperti dirinya, dan bahwa penempatannya di posisi ini akan terbatas, sembari lebih memilih memanfaatkannya dalam peran-peran ofensif.

Namun, Valverde turut bermain di posisi bek kanan dalam laga melawan Villarreal, Roma, Sevilla, dan Leipzig, sehingga menyuguhkan serangkaian penampilan yang memperkuat keyakinan para suporter akan kemampuannya mengisi posisi ini dengan efisien.

Di mana Valverde akan bermain menghadapi Barcelona?

Kegemilangan Valverde menempatkan Mourinho di hadapan beberapa pilihan taktis menjelang El Clasico, karena memainkannya di posisi bek kanan akan memengaruhi pilihan pelatih untuk posisi-posisi ofensif, sementara menempatkannya di tengah lapangan atau di sayap kanan memberinya kesempatan memanfaatkan kemampuannya dalam mengatur permainan dan maju menuju gawang.

Menurut surat kabar "AS", skenario yang paling mendekati adalah Valverde tetap di posisi sayap kanan, meski level penampilannya belakangan di posisi bek membuka kembali perdebatan mengenai kemungkinan mengandalkannya di belakang sayap selama laga melawan Barcelona.

Tampaknya Mourinho tidak akan membuka kartunya lebih awal, apalagi posisi Valverde akan memengaruhi pembagian peran di dalam susunan pemain inti, baik di lini belakang, lini tengah, maupun sepertiga area serangan.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa sang pemain kini lebih bisa menerima gagasan bermain di posisi bek kanan, setelah peran ini sempat memicu perdebatan pada periode-periode sebelumnya, sehingga kini ia menampilkan level yang mendukung kemungkinan mengandalkannya di posisi tersebut secara lebih besar.