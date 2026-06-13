Mourinho meminta 4 pemain Portugal... dan Mendes masuk ke dalam rencana Real Madrid

Melalui agensinya "Gestifute", Jorge Mendes telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia sepak bola Spanyol. Jaringan relasinya yang luas, serta hubungan historisnya dengan klub-klub besar, memungkinkannya untuk berperan secara menentukan dalam proses pembelian, perpanjangan kontrak, dan penjualan pemain, yang berdampak pada Real Madrid, Barcelona, dan Atlético Madrid.

Menurut surat kabar "Sport" dari Catalunya, kedatangan José Mourinho telah memperkuat hubungan antara Florentino Pérez, presiden Real Madrid, dan Jorge Mendes, yang sempat merenggang setelah kepergian Cristiano Ronaldo dari Los Blancos.

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Pertemuan strategis baru-baru ini mempertemukan Mourinho, Mendes, José Ángel Sánchez, dan Jonny Calafat, untuk merencanakan musim 2026-27.

Dalam pertemuan tersebut, agen asal Portugal itu menjadi tokoh kunci dalam pembentukan proyek olahraga baru Real Madrid, menurut surat kabar Catalan tersebut. Dikabarkan bahwa Mourinho meminta untuk mendatangkan beberapa pemain Portugal seperti Bernardo Silva, Ruben Dias, Matheus Nunes, dan Matheus Fernandes.

Mendes juga tetap aktif dengan Barcelona, di mana ia saat ini terlibat dalam negosiasi kepergian Ansu Fati ke Monaco, dan pengaruhnya mungkin menjadi penentu dalam potensi penjualan Marc Casado. Agen asal Portugal ini juga mengelola kepentingan beberapa pemain di Barça, terutama Lamine Yamal.

Secara historis, Mendes menjalin hubungan baik dengan Atlético Madrid, namun cara kesepakatan Bernardo Silva berakhir mungkin menimbulkan ketegangan. Meskipun demikian, Mendes tetap menjadi perantara reguler bagi klub tersebut, menurut "Sport".

Perlu dicatat bahwa Bernardo telah mengalihkan tujuannya ke Real Madrid, di mana ia hampir bergabung secara resmi musim panas ini, meskipun sebelumnya ia hampir bergabung dengan Atlético.