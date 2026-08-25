Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, arsitek Real Madrid, berbicara tentang sejumlah topik penting yang menyangkut timnya menjelang laga melawan Real Sociedad, yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Rabu, di Stadion «Santiago Bernabeu», dalam pertandingan yang ditunda dari pekan pertama Liga Spanyol.

Laga ini memiliki arti besar bagi Los Blancos, yang berupaya meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah kemenangan sulit atas Espanyol dengan skor 2-1 pada pekan pembuka, sekaligus melanjutkan awal yang kuat di bawah kepemimpinan Mourinho.

Real Madrid berharap dapat memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk meraih tiga poin baru serta memperkuat posisinya di klasemen, di tengah persaingan dini dengan Barcelona, yang mengawali perjalanannya dengan kemenangan besar atas Elche dengan skor 5-0.

Laga Real Madrid melawan Real Sociedad dari pekan pertama ditunda akibat keikutsertaan sejumlah pemain Los Blancos pada babak-babak akhir Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya ditentukan jadwal baru untuk pertandingan tersebut.

Mourinho: Saya Tidak Ingin Sambutan Khusus di Bernabeu

Mourinho berkata tentang laga melawan Real Sociedad: «Ini pertandingan pertama di kandang kami, tetapi ini hanya satu dari 19 pertandingan. Setiap poin itu penting. Tujuan kami adalah menang, dengan menghormati tim yang pantas mendapatkannya, yang memiliki identitas yang jelas dan pemain-pemain besar, serta akan membuat pertandingan ini sulit bagi kami».

Ia menambahkan: «Menghadapi Espanyol kami merasakan dukungan suporter tim lawan, dan besok kami menantikan dukungan suporter kami. Saya berharap tim menunjukkan hasrat yang sama untuk menang, semangat, kemampuan bertahan, kekuatan, dan ketenangan, serta agar suporter melihat dan merasakannya».

Pelatih asal Portugal itu berbicara tentang kondisi fisik para pemain Real Madrid, dengan mengatakan: «Espanyol masuk ke pertandingan dengan tingkat ketajaman yang tidak kami miliki. Kami memiliki kerangka utama yang mencakup pemain-pemain yang telah bekerja lebih lama, dan menjalani pertandingan mempercepat proses mencapai kondisi fisik yang normal».

Ia melanjutkan: «Para pemain harus turut serta dalam pertandingan, seperti Cucurella misalnya. Kami menggunakan data yang objektif dan ilmiah, lalu memadukannya dengan pengalaman saya, dan perasaan juga penting».

Tentang kepulangannya ke Stadion Santiago Bernabeu, Mourinho berkata: «Saya tidak ingin Bernabeu menyambut saya dengan cara khusus, melainkan saya ingin ia menyambut tim dengan gairahnya. Pada suatu titik, cinta itu melewati fase yang sulit musim lalu, tetapi kini kami tidak memulai dari nol».

Ia menambahkan: «Saya tidak penting. Saya bisa mengendalikan perasaan saya dan menjalani pertandingan secara normal, meski ini bukan pertandingan biasa karena demi tiga poin. Saya ingin tim merasakan sesuatu yang berbeda dari yang mereka rasakan musim lalu».

Mourinho Mengkritik Perlakuan terhadap Vinicius

Mourinho menyinggung perlakuan yang diterima pemain asal Brasil, Vinicius Junior, di dalam lapangan, dengan menegaskan adanya perbedaan yang jelas dalam perlakuan terhadapnya dibandingkan pemain lain.

Ia berkata: «Saya tidak menyaksikan semua pertandingan kedua tim musim lalu, jadi saya tidak bisa berkata banyak, tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa ada perbedaan yang jelas dalam perlakuan yang diterima Vinicius dibandingkan pemain-pemain lain».

Ia menambahkan: «Ia telah masuk ke dalam pusaran, dan para lawan merasa bahwa mereka bisa melakukan itu kepadanya, dan mereka memang melakukannya. Ini seperti anak-anak kecil; mereka pergi sejauh batas yang kau izinkan untuk mereka capai. Ini adalah perlakuan yang tidak saya sukai».

Mourinho berbicara tentang salah satu insiden yang dialami Vinicius, dengan mengatakan: «Ia menerima tendangan yang merupakan pelanggaran berat, dan seharusnya itu kartu merah. Dan kecuali beberapa hal, saya sangat menyukai kepemimpinan wasit».

Ia menambahkan: «Saya memahami bahwa wasit tidak melihat insiden tendangan terhadap Vinicius, dan saya juga memahami bahwa wasit keempat tidak menghendaki hal itu, tetapi mengenai teknologi video, saya bisa mengatakan bahwa ia tidak menjalankan tugasnya dengan sangat baik».

Pelatih asal Portugal itu menegaskan kepercayaannya pada perwasitan Spanyol, dengan mengatakan: «Saya selalu percaya pada perwasitan Spanyol, begitu pula di Liga Champions. Saya tidak berpikir dengan cara seperti: dia teman Negreira. Mereka telah mengambil keputusan-keputusan yang memengaruhi hasil pertandingan, tetapi hal itu terjadi».

Tentang bagaimana Vinicius menghadapi tekanan, Mourinho menjelaskan: «Ada yang terjadi di dalam lapangan dan di luarnya. Reaksi-reaksi, jika bukan karena rasisme atau homofobia, saya kira ia bisa mengendalikan dan memperbaikinya».

Ia menambahkan: «Adapun soal permainan, tendangan, dan penalti, itu adalah tanggung jawab wasit. Dalam kasus ini saya lebih suka menyebutnya hakim daripada wasit».

Ia melanjutkan sambil tertawa: «Dan dengan karakter saya, seandainya mereka melakukan itu kepada saya, mungkin saya akan mendapat kartu merah. Hubungannya dengan suporter di stadion-stadion lawan adalah hal yang bisa kami perbaiki».

Mourinho: Saya Menjadi Lebih Tenang

Tentang kepribadiannya dan seberapa tenang dirinya pada periode saat ini, Mourinho berkata: «Ini bukan hal baru. Saya merasa lebih tenang dan lebih baik dalam mengendalikan perasaan saya. Akan datang situasi-situasi sulit, tetapi saya tidak melihat ada seorang pun yang bermalas-malasan, dan saya suka bahwa mereka bekerja demi Real Madrid».

Ia menambahkan: «Mungkin itu juga karena para pemain dan orang-orang yang bekerja di sini melindungi saya dari sisi gelap dalam kepribadian saya», sebelum kemudian tertawa.

Mourinho menegaskan kepuasannya terhadap skuad Real Madrid saat ini, dengan mengatakan: «Bagi saya, skuad ini sudah lengkap, tetapi bursa transfer masih terbuka. Kau tidak bisa tahu apakah salah satu pemain akan datang kepadamu dan memberitahumu bahwa ia ingin pergi».

Ia menjelaskan: «Pada dasarnya, saya tidak mengharapkan hal itu, tetapi ini sesuatu yang bisa saja terjadi. Dalam benak saya, skuad ini sudah lengkap dan saya tidak meminta apa pun. Saya senang, dan jika salah satu dari mereka pergi, saya akan tetap senang».

Mourinho Berbicara tentang Trio Bellingham, Vinicius, dan Mbappe

Tentang keselarasan taktis antara Jude Bellingham, Vinicius, dan Kylian Mbappe, Mourinho berkata: «Hal tersulit tidak akan saya hadapi, karena itu terjadi ketika kau tidak memiliki pemain kelas atas atau ketika cedera menghalangimu memiliki pemain berkualitas tinggi».

Ia menambahkan: «Saya tidak ingin terlalu banyak membuka peluang bagi para lawan, dan saya tidak membahas itu kecuali setelah kami bermain dan kalah. Saya menginginkan ketiganya, dan sisi positif selalu mengimbangi, dan saya di sini juga untuk mencoba membantu».

Tentang posisi yang ia sukai untuk pemain asal Uruguay, Federico Valverde, Mourinho berkata: «Karena kebutuhan, sejumlah pelatih terpaksa menurunkannya sebagai bek kanan. Bagi saya, ia adalah pemain lini tengah. Setelah itu, sesuai dengan tujuan dan lawan, ia bisa lebih menempati posisi tertentu atau tidak».

Arsitek Real Madrid itu berbicara tentang kemungkinan bermainnya Carlos Espi bersama Mbappe, dengan mengatakan: «Kami bisa melihat mereka berdua bersama. Kami berkembang sebagai tim selama masa persiapan, dan kami juga melakukan itu dengan Endrick».

Ia menjelaskan: «Espi adalah pemain dengan tipe yang berbeda. Espanyol menarik diri ke belakang, dan Kylian mencoba menarik diri untuk terlibat dalam permainan individu. Saat itu saya berpikir bahwa Carlos bisa menjadi penting, dan ia juga menambah kualitas dengan kehadiran Trent».

Tchouameni Kesulitan, dan Cedera Endrick Menimbulkan Kekhawatiran

Tentang situasi pemain asal Prancis, Aurelien Tchouameni, Mourinho berkata: «Ia sangat kesulitan di Piala Dunia, dan itu hal yang wajar. Ia tidak bermain dalam dua pertandingan, tetapi ia turut serta di semifinal».

Ia menambahkan: «Ia memiliki masalah, dan masa libur tidak cukup. Pemain itu ingin mencoba, dan ia memang sudah mencoba, tetapi kami memutuskan bahwa ia tidak bisa memulai musim dalam keadaan kesulitan».

Mourinho menyinggung kondisi pemain asal Brasil, Endrick, dengan mengatakan: «Saya tidak bisa memberitahumu. Ada masalah pada otot dan itu memengaruhi tendon».

Ia menambahkan: «Ia adalah pemain yang sangat saya sukai, dan ia telah menerima banyak tawaran dari klub-klub lain. Saya menginginkannya, dan karena itulah ia tidak dipinjamkan atau dijual».

Ia melanjutkan: «Saya tidak yakin apakah ia akan masuk daftar pertama bersama Ancelotti, tetapi Carlo adalah teman saya dan ia akan menghubungi saya langsung».

Terkait minimnya kesiapan fisik dan padatnya pertandingan di awal musim, Mourinho berkata: «Saya tidak melihat ada ketidakadilan dalam hal itu. Saya harus berterima kasih kepada Liga karena bersikap bijaksana dan menunda dimulainya kompetisi selama satu pekan tambahan, karena hal itu akan menjadi masalah».

Ia menjelaskan: «Jika kami memiliki penumpukan pertandingan seperti ini, itu karena ada hal positif yang menyebabkannya. Kami harus bermain tiga pertandingan dalam sepekan, dan jika salah satu pemain kesulitan melebihi batas, maka ia tidak akan bermain dan pemain lain yang akan turun».