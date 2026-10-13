Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pesan misterius dari pelatih asal Portugal itu

Iklan

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, kembali melayangkan pesan misterius kepada media Spanyol. Ketika ditanya berulang kali soal kontroversi pada laga Liga melawan Villarreal pekan lalu, pelatih asal Portugal itu menghindari perdebatan dan pada akhirnya mengajak para jurnalis Italia untuk menanyainya soal pertandingan melawan Roma.

Real Madrid akan bertandang ke markas Roma di Stadion Olimpico, Rabu besok, dalam matchday kedua babak pertama Liga Champions.

Mourinho berkata dalam konferensi pers menjelang laga melawan Roma: "Saya mengajak Anda semua untuk menonton menit pertama melawan Villarreal; satu menit saja sudah cukup."

Mourinho bahkan melangkah lebih jauh dengan menantang media untuk meninjau ulang persoalan itu: "Menit pertama sudah cukup. Jika Anda mau, kita bisa membahasnya Sabtu depan; menit pertama itu tidak memerlukan penjelasan apa pun bagi siapa saja yang memahami sepak bola."

Iklan Iklan

Namun apa yang sebenarnya terjadi pada menit tersebut? Surat kabar "Marca" menyajikan ulasan tayangan ulang, termasuk sepuluh menit pertama pertandingan.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Surat kabar Spanyol itu menyebut: "Pada awalnya, offside dianulirkan kepada Mbappe, yang ditunjuk oleh hakim garis dalam sebuah situasi yang posisinya meragukan. Beberapa menit kemudian, pemain Prancis itu terlibat dalam insiden serupa, yang juga dinyatakan offside. Kedua keputusan ini memunculkan tanda tanya, meski tak satu pun dari keduanya memungkinkan kesimpulan adanya kesengajaan dari pihak pengadil. Tidak ada tayangan ulang yang ditampilkan selama siaran untuk memperjelas situasi tersebut."

Laga Real Madrid versus Villarreal yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos (1-0) pada Sabtu lalu diwarnai kontroversi kepemimpinan yang besar, terutama setelah Vinicius Junior mencetak gol kedua Los Blancos, namun dianulir oleh pengadil setelah meninjau teknologi video, dan pemain Brasil itu diganjar kartu merah karena menjambak rambut Nathan Salliba, pemain Villarreal, pada awal serangan. Hal itu membuat Mourinho memboikot konferensi pers setelah pertandingan.











