José Mourinho berupaya memanfaatkan awal positif Real Madrid di Liga Spanyol, dengan meminta para pemainnya untuk terus meraih poin pada periode mendatang, di saat pelatih asal Portugal itu bekerja untuk meningkatkan level kebugaran dan menciptakan keselarasan di antara para anggota tim.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho menghadapi tantangan dini berupa perbedaan kesiapan fisik di antara para pemain Real Madrid, setelah sebagian pemain memulai periode persiapan dengan jumlah sesi latihan yang jauh lebih banyak dibandingkan rekan-rekan mereka.

Perbedaan ini tampak antara pemain seperti Huijsen, Valverde, Güler, dan Dumfries, dengan pemain lain seperti Mbappé, Bellingham, Konaté, dan Cucurella.

Meski menghadapi kesulitan-kesulitan ini, Mourinho menunjukkan kekagumannya atas penampilan timnya dalam menyerang menghadapi Espanyol, terutama pada kemenangan 2-1, dengan menilai bahwa Real Madrid secara bertahap berhasil memaksakan gaya permainannya dalam laga tersebut, kendati lawannya lebih siap setelah menjalani periode persiapan kolektif yang berlangsung berminggu-minggu dan tidak seorang pun pemainnya yang tampil di Piala Dunia.

Pelatih asal Portugal itu masih perlu bekerja untuk menyempurnakan transisi menyerang dan bertahan, yang merupakan elemen mendasar dalam pemikiran taktisnya, namun ia menyadari bahwa untuk mencapai keselarasan yang penuh akan membutuhkan lebih banyak waktu dan kerja keras.

Di sisi lain, Mourinho mulai menanamkan budaya baru di dalam ruang ganti, yang berlandaskan pada persaingan, ambisi, dan keinginan untuk menang, dengan memanfaatkan kehausan sejumlah pemainnya untuk meraih gelar setelah dua musim tanpa mahkota juara di turnamen-turnamen besar, terutama Liga Champions Eropa, Liga Spanyol, dan Copa del Rey.

Meskipun awalnya tidak ideal dari sisi teknis, angka-angka mencerminkan kuatnya karakter tim, setelah Real Madrid mengungguli Espanyol dalam jumlah duel yang dimenangkan 63 berbanding 51, perebutan bola cepat 22 berbanding 17, serta perebutan kembali bola 60 berbanding 55.

Mourinho juga bekerja untuk mengukuhkan sistem yang bertumpu pada tuntutan harian, kedisiplinan, dan solidaritas di antara seluruh pemain, hal yang tercermin dalam pernyataan Courtois usai kemenangan tersebut, ketika ia memuji kedisiplinan tim dan menegaskan bahwa para pemain Real Madrid telah mulai bekerja ke arah yang sama.

Penjaga gawang asal Belgia itu berkata: "Semua orang bekerja ke arah yang sama," sebagai isyarat atas kondisi komitmen yang berupaya ditanamkan Mourinho di dalam tim.

Pentingnya meraih poin bagi Real Madrid semakin bertambah pada fase mendatang, karena tim akan menjalani 7 pertandingan sebelum jeda internasional, 4 di antaranya di kandang lawan, menghadapi Espanyol lalu Real Betis, Elche, dan Atlético Madrid.

Dengan terus membaiknya kesiapan fisik dan meningkatnya keselarasan di antara para pemain, Mourinho berharap awal yang sulit ini berubah menjadi fondasi bagi musim yang lebih kuat, terutama dengan ditunggunya kembalinya Éder Militão setelah jeda, hal yang memberikan pelatih asal Portugal itu opsi tambahan dalam susunan pemainnya.