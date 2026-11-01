Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menukangi Real Madrid, membela keputusan-keputusan wasit dalam laga timnya melawan Racing Santander, dengan menegaskan bahwa wasit Munuera Montero menampilkan performa yang baik dari sisi teknis, meski terjadi kontroversi yang dipicu oleh penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe, serta protes yang menyertai sejumlah keputusan dalam pertandingan.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers usai kemenangan Real Madrid atas Racing dengan skor 3-0 di Stadion "El Sardinero", bahwa wasit menangani situasi-situasi perwasitan dengan baik, seraya menyebut bahwa penalti yang dituntut oleh tuan rumah akibat handball yang dilakukan Aurelien Tchouameni tidaklah benar.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Mereka memprotes segala hal. Saya benar-benar mengagumi stadion ini, ini istimewa. Orang-orang tidak datang ke bioskop sekadar untuk menonton pertunjukan, tapi di sini para suporter ikut bermain. Namun ada banyak orang yang tidak memahami peraturan, dan itu sebagian disebabkan oleh perubahan peraturan yang terus-menerus."

Ia melanjutkan: "Itu bukan penalti untuk Tchouameni. Dari jarak 60 meter saya tidak bisa melihatnya, tapi ketika saya melihatnya, saya yakin bahwa wasit VAR tidak lengah. Itu bukan penalti. Wasit tadi cakap dari sisi teknis."

Terkait pertandingan, Mourinho menjelaskan bahwa hasil akhirnya bisa saja menjadi 4-0, tetapi laga itu bisa menjadi rumit di beberapa periodenya, dengan mengatakan: "Ini kemenangan yang bagus pada pekan yang penting," sebelum memuji perkembangan yang dicapai timnya, serta komitmen yang ditunjukkan para pemain baik di level fisik maupun taktik.

Sang pelatih berbicara tentang Bellingham dan Diomande, dengan menegaskan bahwa tim memiliki pemain-pemain dengan kemampuan fisik dan taktik yang istimewa, dan bahwa ia menyaksikan sebuah kelompok yang sangat berkomitmen, seraya menambahkan bahwa Real Madrid berkembang secara bertahap, tetapi masih membutuhkan lebih banyak gol, terutama saat menghadapi tim-tim yang mengandalkan pertahanan yang rapat.

Trent dan laga Athena

Mourinho menyinggung meningkatnya tingkat kepercayaan diri di dalam tim seiring kemenangan demi kemenangan, dengan menilai bahwa aspek emosional memainkan peran penting dalam sepak bola, dan bahwa hasil positif membuat segala sesuatu tampak lebih mudah, seraya mencontohkan Trent, yang menampilkan pertandingan luar biasa meski absen dalam sejumlah laga.

Mengenai isyaratnya selama pertandingan setelah Real Madrid unggul tiga gol, Mourinho menjelaskan bahwa ia sedang berusaha melindungi timnya dari segala kejutan, dengan mengatakan: "Bisakah kalian bayangkan jika salah satu orang yang sombong memanfaatkan kesalahan kami lalu mengeksekusi tendangan bebas secara cepat? Saya berusaha membantu tim dengan segala cara yang mungkin."

Pelatih asal Portugal itu juga mengungkapkan bahwa fokusnya mulai beralih ke laga melawan Athena berikutnya, dengan menjelaskan bahwa perubahan yang ia lakukan tidak ditentukan sebelumnya, dan bahwa ia memikirkan untuk mengistirahatkan beberapa pemain yang tidak akan tampil sejak awal pada laga berikutnya, dengan kemungkinan melakukan 4 atau 5 pergantian, seraya menyebut bahwa sepak bola Spanyol berharap melihat tim-timnya meraih kemenangan.