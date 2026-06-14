Mourinho membawa Real Madrid ke dalam persaingan sengit dengan Bayern Munich untuk sebuah kesepakatan istimewa

Real Madrid berupaya memperkuat barisan pertahanannya untuk musim depan. Sejauh ini, mereka telah mendatangkan Ibrahima Konaté dan Denzel Dumfries, serta sedang mencari bek tengah di bursa transfer.

Dalam konteks ini, laporan menunjukkan bahwa Mourinho telah mengusulkan nama baru kepada manajemen Real Madrid, yang dipimpin oleh Florentino Pérez, untuk direkrut sebelum musim baru dimulai.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Mourinho mengusulkan nama Thomas Araujo, bek Portugal berusia 24 tahun, yang bermain di bawah asuhannya di Benfica musim lalu.

Real Madrid belum mengambil langkah apa pun untuk merekrut Thomas Araujo, dan hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan ketat yang dihadapi klub tersebut dalam merekrut bek tengah.

Di Portugal, surat kabar "Correio da Manhã" melaporkan bahwa Bayern Munich juga tertarik untuk merekrut Araujo.

Surat kabar Portugal tersebut menyebutkan bahwa Benfica telah memberi tahu klub-klub yang tertarik bahwa nilai klausul pelepasan dalam kontraknya mencapai 80 juta euro, dan mereka tidak akan menurunkan angka tersebut.