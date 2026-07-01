Mourinho memasukkan pemain ke daftar jual: Manchester City sedang bernegosiasi dengan Real Madrid

Manchester City sedang melakukan pembicaraan dengan Real Madrid terkait transfer Eduardo Camavinga, demikian diungkapkan oleh jurnalis transfer Matteo Moretto pada Rabu. José Mourinho telah memberikan lampu hijau untuk penjualan gelandang asal Prancis tersebut.

Mourinho dilaporkan tidak yakin dengan kualitas gelandang yang didatangkan dari Stade Rennes pada tahun 2021 tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Camavinga berhasil meraih gelar Liga Champions dua kali serta dua kali menjuarai liga Spanyol. Namun, ada kekecewaan ketika Didier Deschamps tidak memasukkannya ke dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia.

Camavinga kini telah ditawarkan ke Manchester City, demikian dilaporkan Marca. Klub raksasa Inggris tersebut dilaporkan tertarik pada gelandang yang kuat secara fisik dan memiliki daya lari yang baik. Sementara itu, Real Madrid berharap Manchester City bersedia membayar biaya transfer yang besar.

Mourinho ingin memberi ruang dalam skuadnya dan berharap dengan demikian dapat melepas Camavinga. Pelatih yang kembali ini berencana merekrut seorang gelandang dan seorang bek, dengan Alessandro Bastoni (Inter) sebagai kandidat utama.

Manchester City baru-baru ini telah mengeluarkan hampir 140 juta euro untuk Elliot Anderson (Nottingham Forest), yang sedang berlaga bersama timnas Inggris di Piala Dunia. Sandro Tonali, yang juga menjadi incaran, tampaknya akan memilih Tottenham Hotspur.

Enzo Maresca juga mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Ayyoub Bouaddi ke Manchester City, dengan rencana untuk membiarkannya bermain selama satu tahun lagi di Lille OSC sebagai pemain pinjaman. Gelandang tersebut saat ini tampil gemilang bersama Maroko di Piala Dunia.