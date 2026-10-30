Kemenangan atas Barcelona di Stadion Camp Nou bukan sekadar tiga poin berharga yang ditambahkan Real Madrid ke dalam koleksinya di La Liga Spanyol, melainkan membawa sejumlah pesan terkait transformasi yang diwujudkan Jose Mourinho sejak kembali menukangi klub kerajaan tersebut. Pelatih asal Portugal itu berhasil menata ulang segala sesuatu di dalam ruang ganti, serta menemukan solusi taktis atas sejumlah masalah yang dialami tim selama periode terakhir.

Kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1 di El Clasico, Minggu lalu, bisa jadi merupakan titik balik yang sesungguhnya dalam periode kedua Mourinho di Stadion Santiago Bernabeu, terlebih tim memasuki laga tersebut di tengah tantangan berat, di saat Barcelona tampil dengan level yang kuat, dan prediksi terlihat condong ke pihak klub Catalan, yang berupaya menegaskan keunggulan dan melanjutkan hasil-hasil positifnya.

Namun Mourinho berhasil membalikkan persamaan, bukan hanya melalui hasil akhir, tetapi melalui cara ia mengelola pertandingan, dan keselarasan yang tampak di antara para pemainnya, selain keputusan-keputusan teknis yang diambilnya selama pekan-pekan terakhir, yang mulai memberi Real Madrid identitas yang lebih jelas dan seimbang.

Menurut yang diberitakan situs "The Athletic", keberhasilan Mourinho tidak terbatas pada kemenangan di El Clasico, melainkan meluas ke sejumlah keputusan penting, mulai dari pemfungsian ulang Federico Valverde, melewati pemberian peran yang lebih berpengaruh kepada Arda Guler, hingga pengelolaannya yang cerdas atas urusan Vinicius Junior, serta penanganan sosok-sosok kuat di dalam ruang ganti.

Valverde: Mengorbankan posisi favorit demi kepentingan Real Madrid

Sudah jelas bahwa Federico Valverde akan kembali menemukan dirinya di posisi bek kanan, meski pemain asal Uruguay itu tidak menyukai bermain di posisi ini, dan merasa lebih nyaman saat menjalankan perannya di lini tengah.

Sebelumnya Carlo Ancelotti pernah menjajaki opsi ini selama periode terakhirnya bersama Real Madrid, di mana Valverde turun sebagai starter di posisi bek kanan dalam 15 pertandingan pada musim 2024-2025, hingga posisi ini menjadi salah satu opsi taktis penting bagi pelatih asal Italia tersebut.

Xabi Alonso juga mengadopsi gagasan yang sama selama periode singkatnya bersama tim pada paruh pertama musim berikutnya, tetapi ia tidak mampu meyakinkan pemain tersebut akan manfaat pemfungsian ini, terlebih Valverde tidak antusias menjauh dari posisi alamiahnya. Pada September lalu, pemain itu berbicara dengan jelas tentang sikapnya, dengan mengatakan: "Pelatih tahu bahwa saya tidak suka bermain di posisi bek."

Dan ketika Alvaro Arbeloa mengemban tanggung jawab menggantikan Alonso, setelah yang terakhir dipecat pada Januari, ia mengembalikan Valverde ke lini tengah. Arah inilah yang juga diadopsi Mourinho di awal tugasnya, karena ia sebelumnya menegaskan pada Agustus: "Bek kanan? Saya tidak menyukai itu; bagi saya, ia adalah pemain tengah."

Namun kebutuhan tim memaksa pelatih asal Portugal itu meninjau ulang perhitungannya, sehingga Valverde secara bertahap kembali ke posisi bek kanan, di mana ia turun pada babak kedua laga melawan Villarreal, lalu tampil di kandang lawan menghadapi Roma di Liga Champions Eropa, sebelum turun sebagai starter di posisi ini melawan Sevilla, Leipzig, dan Barcelona.

Yang menarik, Real Madrid meraih lima kemenangan beruntun selama pertandingan-pertandingan ini, yang memperkuat keyakinan tim kepelatihan akan pentingnya peran yang dijalankan pemain asal Uruguay itu di posisi tersebut.

Menurut sumber-sumber yang dekat dengan Valverde, pemain itu menghargai cara Mourinho memperlakukannya, meski ditugaskan menjalankan peran yang tidak sesuai dengan posisi favoritnya, yang mencerminkan perbedaan jelas dalam cara pelatih asal Portugal itu mengelola para pemain dibandingkan sejumlah pengalaman sebelumnya.

Pentingnya pemfungsian ini tidak berhenti pada kemampuan bertahan Valverde, melainkan memberi Real Madrid keseimbangan yang lebih besar di sisi kanan, serta menyediakan kedalaman serangan tambahan, juga memungkinkan hadirnya pemain yang lebih kreatif dalam duet lini tengah, dan membuka ruang bagi pelibatan unsur-unsur serangan tambahan, terutama ketika Arda Guler mengambil alih tugas mengatur permainan dari kedalaman.

Namun solusi ini membawa sisi negatif yang berkaitan dengan masa depan para pemain yang khusus di posisi bek kanan, terutama Trent Alexander-Arnold, yang datang dari Liverpool pada musim panas 2025, dan Denzel Dumfries, yang bergabung dari Inter Milan pada Juli seharga 20 juta euro.

Keberadaan Valverde di posisi ini berarti kedua pemain itu kerap menemukan dirinya berada di luar susunan pemain inti, meski besar ekspektasi yang menyertai bergabungnya mereka ke tim.

Meski demikian, sumber-sumber yang dekat dengan Alexander-Arnold mengindikasikan bahwa pemain itu fokus pada kesuksesan bersama Real Madrid, dan tidak memikirkan untuk meninggalkan klub, terlebih setelah ia kembali masuk hitungan timnas Inggris di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel selama jeda internasional terakhir pada September.

Guler: Talenta Turki yang menemukan jalannya menuju kecemerlangan

Salah satu keuntungan teknis paling menonjol yang diraih Mourinho selama periode terakhir terletak pada pengembalian versi terbaik dari Arda Guler, setelah menjadi jelas bahwa pemain asal Turki itu layak mendapat tempat inti dalam susunan terkuat Real Madrid.

Pelatih asal Portugal itu memandang bahwa posisi yang berada di sisi kanan dari trio tengah menyerang, dalam cara bermain 4-2-3-1, adalah tempat paling tepat untuk memanfaatkan kemampuan pemain berusia 21 tahun tersebut.

Sejak awal musim, Mourinho tidak berhenti memuji visi menakjubkan yang dimiliki Guler, serta kemampuannya mengatur permainan dan menciptakan solusi-solusi serangan, tetapi masalahnya terletak pada bagaimana memadukan potensi ini ke dalam sistem tim, tanpa mempengaruhi keseimbangan kolektif.

Selama pekan-pekan terakhir, gambarannya mulai lebih jelas, setelah perpindahan Valverde ke posisi bek kanan, di samping mengandalkan pendatang baru Yan Diomande di sayap kiri, turut menyediakan ruang dan kondisi yang tepat bagi Guler untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya.

Laga melawan Barcelona menjadi salah satu bukti paling menonjol akan pentingnya peran yang dijalankan pemain asal Turki itu, setelah ia menjadi salah satu unsur Real Madrid yang paling berbahaya dan berpengaruh di sepertiga akhir lapangan serangan.

Akselerasi dininya dan tembakannya yang melintas sedikit di atas mistar menjadi peringatan pertama bagi Barcelona, ia juga memberikan umpan silang yang rapi dengan bagian luar kaki yang menempatkan Kylian Mbappe dalam posisi yang tepat untuk menembak.

Pengaruh Guler tidak berhenti sampai di situ, melainkan ia memainkan peran penting dalam menciptakan gol kemenangan, setelah mengirim umpan akurat kepada Eduardo Camavinga, yang umpannya membuka jalan bagi Mbappe untuk mencetak gol penentu.

Pemain asal Turki itu mengakhiri El Clasico sebagai pemain dengan tembakan tepat sasaran terbanyak di antara para pemain Real Madrid, setelah melepaskan tiga tembakan, ia juga berbagi puncak daftar pencipta peluang terbanyak, dengan dua peluang.

Pentingnya Guler bertambah ketika ia mendapat ruang lebih besar untuk bergerak menuju kedalaman, terutama dengan kehadiran pengatur serangan lain seperti Bernardo Silva di lini tengah, hal yang memberi Real Madrid pilihan yang beragam dalam membangun serangan, dan membuat tim tidak terlalu bergantung pada solusi individu.

Vinicius: Bagaimana Mourinho berhasil mengendalikan urusan paling sensitif?

Mungkin penanganan Vinicius Junior merupakan salah satu ujian terpenting yang dilalui Mourinho sejak kembali ke Real Madrid, terlebih hubungan antara bintang asal Brasil itu dengan Xabi Alonso sempat tegang, dan menjadi salah satu masalah paling menonjol yang dihadapi pelatih sebelumnya itu sebelum kepergiannya.

Berbeda dengan Alonso, yang terbiasa menempatkan Vinicius di bangku cadangan dalam banyak kesempatan, di samping menariknya lebih dini selama sejumlah pertandingan, Mourinho memberi pemain itu kepercayaan besar sejak kedatangannya, dan memperlakukannya sebagai salah satu unsur utama dalam proyek barunya.

Sebelum musim dimulai, pelatih asal Portugal itu memberikan dukungan jelas bagi perpanjangan kontrak sang pemain sayap asal Brasil, meski klub-klub lain, di antaranya Arsenal, berminat mendapatkan jasanya.

Mourinho tetap menjalin komunikasi erat dengan pemain itu, hingga Real Madrid berhasil memperpanjang kontraknya sampai tahun 2032, pada awal Agustus, sehingga Vinicius mempertahankan tempatnya dalam susunan inti selama awal musim.

Pelatih itu tidak berhenti mendukungnya secara terbuka, bahkan ketika level pemain tersebut menurun, baik dalam menuntaskan serangan maupun menciptakan gol, karena ia hanya mencetak satu gol dan menciptakan tiga gol selama 11 pertandingan pertamanya.

Namun Mourinho tidak membiarkan berlanjutnya penurunan level itu mempengaruhi kepentingan tim, dan sejak September mulai menyesuaikan cara ia memperlakukan pemain tersebut, melalui pengurangan menit bermainnya ketika tidak memberi tambahan yang diharapkan.

Dalam pertandingan melawan Elche dan Atletico Madrid, usai pengusiran Dean Huijsen, serta Roma, pelatih itu memutuskan menarik Vinicius sebelum satu jam permainan berlalu atau sesaat setelahnya.

Ia juga menempatkannya di bangku cadangan melawan Villarreal, dalam pertandingan pertama tim usai jeda internasional, sebelum menjadikannya pemain pengganti pertama melawan Leipzig, meski pemain itu dihukum larangan bermain untuk El Clasico yang digelar empat hari setelahnya.

Keputusan-keputusan ini datang di saat suporter Stadion Santiago Bernabeu terus melontarkan siulan cemoohan terhadap pemain tersebut, akibat penurunan levelnya dan ketidakmampuannya memberikan kontribusi yang diharapkan.

Meski demikian, Mourinho berhasil mengelola situasi tanpa terlibat konfrontasi langsung dengan bintang asal Brasil itu, memanfaatkan kepercayaan yang ia berikan di awal, dan hasil-hasil positif yang diraih tim selama absennya.

Pencoretan Vinicius dari susunan inti menjadi keputusan yang mendapat penerimaan di dalam klub, ruang ganti, dan di kalangan suporter, suatu perubahan besar dibandingkan apa yang terjadi selama periode Alonso, ketika pemain itu memicu krisis yang jelas usai ditarik keluar dalam salah satu pertandingan El Clasico.

Selain itu, munculnya Yan Diomande di posisi sayap kiri, yang merupakan posisi favorit Vinicius, menambah pilihan serangan baru di hadapan pelatih asal Portugal itu, dan membuat persaingan di posisi ini menjadi lebih serius.

Sebaliknya, Vinicius dan tim pendampingnya menyadari bahwa pemain itu belum menampilkan level terbaiknya musim ini, dan mereka menghadapi situasi secara realistis, dengan harapan bahwa upaya yang dikerahkan membawa kembali levelnya yang biasa.

Bagi Mourinho, menyingkirkan Vinicius dari susunan inti bukanlah bagian dari rencana awalnya, terlebih ia menyadari bahwa mewujudkan keselarasan antara dirinya dan Mbappe merupakan salah satu tantangan teknis terbesar baginya, tetapi penurunan level sang pemain Brasil memaksanya mengambil keputusan yang berbeda, tanpa mengorbankan stabilitas tim.

Kemenangan El Clasico: Apakah Real Madrid menemukan jalan yang lebih berkelanjutan untuk menang?

Nilai kemenangan Real Madrid atas Barcelona tidak terkait dengan hasil akhir semata, melainkan dengan cara kemenangan itu diraih, hal yang betul-betul ditegaskan Mourinho usai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Cara kami menang juga penting. Anda bisa menang berkat keberuntungan atau melalui ketergantungan besar pada pertahanan, tetapi kami menang dengan tenang dan sepenuhnya layak."

Mourinho betul-betul ingin memperjelas bahwa timnya tidak menang melalui ketergantungan pada ketahanan bertahan semata, atau menunggu momen istimewa di menit-menit akhir, melainkan berkat komitmen pada rencana taktis yang ia susun sebelum laga.

Sepanjang pertandingan, Real Madrid tampil dengan gambaran yang lebih kokoh, dan para pemainnya berhasil menjalankan peran yang dituntut dari mereka, meski Barcelona berupaya kembali ke laga setelah gol penyama yang dicetak Raphinha pada menit ke-60.

Gol Mbappe pada menit ke-87 memastikan kemenangan, tetapi itu bukan sekadar gol telat yang memberi tim tiga poin, melainkan menjadi penegasan atas kemampuan Real Madrid menangani laga-laga besar dengan lebih tenang dan disiplin.

Tim itu tidak perlu menunggu remontada yang tak terduga, atau mengandalkan keterampilan individu istimewa untuk menyelamatkan keadaan, melainkan berhasil memaksakan karakternya pada lawan, dan tampil lebih mampu mengendalikan tempo laga.

Bagi suporter Real Madrid, sisi ini mungkin yang paling penting, karena tim butuh membangun cara bermain yang mampu bertahan menghadapi para pesaing besar, alih-alih bergantung secara berulang pada momen-momen individu dan kebangkitan skor setelah tertinggal.

Meski demikian, masih terlalu dini untuk memastikan bahwa Mourinho benar-benar berhasil menyelesaikan semua masalah tim, karena penilaian sesungguhnya atas keberlanjutan gaya ini akan terkait dengan kemampuan para pemain mengulangi penampilan yang sama selama pertandingan-pertandingan mendatang.

Ruang ganti: Kata-kata Mourinho menjadi lebih berpengaruh

Salah satu perbedaan paling menonjol yang muncul antara Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho dan periode sebelumnya adalah sifat hubungan antara pelatih dan para pemain, serta sejauh mana komitmen anggota tim pada instruksi teknis.

Mereka yang meragukan besarnya transformasi yang diwujudkan pelatih asal Portugal itu bisa saja memandang bahwa Barcelona tidak menampilkan level terbaiknya di El Clasico, dan bahwa penurunan energi para pemainnya membantu Real Madrid meraih kemenangan.

Bisa pula ditunjukkan bahwa Alonso sendiri sebelumnya pernah memenangkan laga El Clasico pertama yang ia jalani pada musim lalu dengan skor yang sama, 2-1.

Namun apa yang terjadi di pertandingan itu, yang digelar di Madrid 12 bulan lalu, tetap terkait dengan adegan kontroversial yang menyaksikan Vinicius Junior dengan marah memprotes keputusan menariknya keluar, dalam peristiwa yang mengungkap besarnya kesulitan yang dihadapi Alonso dalam menangani sosok-sosok kuat di dalam ruang ganti.

Adapun di bawah kepemimpinan Mourinho, suasananya tampak benar-benar berbeda, karena pelatih asal Portugal yang berusia 63 tahun itu mendapat rasa hormat besar di kalangan para pemain, memanfaatkan kepribadiannya yang kuat dan sejarahnya yang penuh pencapaian di dunia sepak bola.

Hal itu tampak jelas melawan Barcelona, ketika seluruh pemain berkomitmen pada rencana yang ditetapkan, dan dua bintang Kylian Mbappe serta Jude Bellingham mengerahkan upaya besar untuk melayani sistem kolektif, alih-alih berfokus pada peran individu.

Eduardo Camavinga juga menampilkan performa yang berpengaruh, meski melewati periode sulit selama pekan-pekan lalu, untuk menegaskan bahwa Mourinho berhasil mengeluarkan yang terbaik dari sejumlah pemain yang sebelumnya tidak tampil dengan level yang diharapkan.

Namun tantangan terbesar di hadapan pelatih asal Portugal itu kini terletak pada menjaga semangat kolektif ini, dan tidak membiarkan penurunan komitmen ketika tim menjalani pertandingan yang kurang penting atau menghadapi pesaing yang tidak memiliki kekuatan Barcelona.

Laga melawan Racing Santander di kandang lawan, Minggu, akan menjadi ujian penting dalam konteks ini, terutama karena lawan menempati peringkat ketiga belas, dan pertandingan itu mungkin terlihat kurang berkilau dibandingkan laga El Clasico.

Meski demikian, kemampuan Real Madrid menampilkan level fokus dan disiplin yang sama dalam laga-laga semacam ini akan menjadi indikator sesungguhnya atas keberhasilan proyek Mourinho.

Pada akhirnya, indikator-indikator yang muncul selama pekan-pekan terakhir menunjukkan bahwa kembalinya pelatih asal Portugal itu mewujudkan perubahan nyata di dalam Real Madrid, baik melalui pemfungsian ulang Valverde, maupun pemberian ruang lebih besar bagi Guler untuk berkreasi, atau pengelolaan urusan Vinicius secara bijak, hingga memaksakan disiplin dan memperkuat semangat kolektif.

Mourinho telah memberi Real Madrid wajah yang lebih jelas, tetapi ujian sesungguhnya belum dimulai; kemenangan atas Barcelona bisa menjadi titik awal, sedangkan menjaga level ini dan mengubahnya menjadi budaya yang berkelanjutan di dalam tim, itulah tantangan yang akan menentukan sejauh mana keberhasilan periode kedua pelatih asal Portugal tersebut.