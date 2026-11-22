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Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengaku tidak menyangka akan menjalani pertandingan sesulit ini usai menang atas Celta Vigo pada Sabtu kemarin.

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Mourinho berkata, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol AS: "Biasanya, bermain pada hari Minggu adalah situasi ideal setelah jeda, tetapi itu tidak mungkin karena Liga Champions. Saya melihat para pemain kesulitan secara fisik dan tidak dalam kondisi terbaik mereka."

Ia menambahkan: "Jelas saya sedikit kecewa, karena saya ingin kami bermain lebih baik, tetapi di saat yang sama saya bangga dengan mereka. Dengan kelompok yang mereka bentuk. Dan dengan meraih 3 poin penting."

Mengenai kemampuan Espi, yang telah mencetak empat gol dalam 93 menit, Mourinho menjelaskan: "Untuk pemain dengan karakteristik tertentu... dan saya tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa tampil sebagai starter atau bermain 90 menit... tetapi gaya bermain tim lebih bertumpu pada permainan kolektif dan pertukaran umpan. Juga pada pergerakan di area dalam. Sementara dia adalah penyerang kotak penalti."

Ia melanjutkan: "Saat kami mendominasi lawan yang hanya bertahan, gaya bermainnya menakutkan. Dia punya kualitas besar di dalam kotak penalti... bermain membelakangi gawang, piawai menyundul, dan menyerang tiang dekat maupun tiang jauh... dia punya sangat banyak karakteristik penyerang kotak penalti."

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Mourinho meneruskan: "Sejarah penuh dengan orang-orang seperti dia yang menentukan hasil pertandingan tanpa bermain banyak menit. Kami senang dengannya. Dia termasuk tipe anak muda yang tidak ikut-ikutan membicarakan apakah Kylian harus duduk di bangku cadangan atau dia yang harus bermain lebih banyak..."

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Ia melanjutkan: "Dia tahu bahwa dia sedang berkembang, dan mendapat respek dari pelatih dan rekan-rekannya, begitu pula dari para suporternya. Dia bahagia. Saya berharap ada kesempatan bagi saya untuk juga memberinya tempat sebagai starter, atau 90 menit, atau waktu bermain yang lebih lama."

Mourinho juga menyinggung siulan cemoohan terhadap timnya, dengan mengatakan: "Saya kira Anda paham bahwa saya tidak sedang mengkritik suporter. Dan saya tidak akan pernah melakukannya. Karena keputusan ada di tangan mereka. Tetapi situasinya menjadi lebih sulit. Bermain dengan dukungan suporter lebih mudah daripada bermain melawan tribun stadion sendiri."

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Ia menambahkan: "Jika Anda bermain tandang dan penonton memusuhi Anda, itu menjadi motivasi. Tetapi jika itu terjadi di kandang sendiri... itu lebih sulit. Dan Anda harus tahu cara bermain dalam situasi seperti ini. Jelas itu tidak membantu. Tetapi Anda harus tahu cara bermain."

Ia menjelaskan: "Salah satu sifat pemain Real Madrid juga adalah tahu cara menanggung tekanan ini. Terus melangkah, dan tidak takut mengambil risiko. Dan mereka memiliki kekuatan itu."

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Mengenai posisi Courtois dalam perdebatan soal pemain terbaik dunia, Mourinho berkata: "Dia kiper terbaik di dunia. Hanya Yashin yang pernah memenangi Ballon d'Or. Sejarah sepak bola, tanpa kiper yang memenangi Ballon d'Or... itulah kenyataannya. Orang lebih menghargai pemain menyerang."

Ia melanjutkan: "Tetapi saya tidak ragu bahwa dia adalah kiper terbaik di dunia selama bertahun-tahun. Dan dengan Neuer, yang sudah mendekati akhir... saya tidak melihat... saya tidak melihat seorang pun... yang sangat dekat dengannya. Tetapi saya sangat menyukai Lunin. Saya sangat menyukainya."

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Mourinho meneruskan: "Dan dia adalah pemain lain yang bisa kami tempatkan dalam kategori yang sama dengan Espi. Pemain yang layak bermain lebih banyak, tetapi begitulah situasinya. Ada seorang pelatih yang sangat terkenal di Portugal pada era 1970-an yang berkata: Kamu adalah kiper terbaik di Eropa."

Ia melanjutkan: "Lalu sang kiper bertanya kepadanya: Lalu kenapa saya tidak bermain? Ia menjawab: Karena yang lain adalah kiper terbaik di dunia. Kurang lebih seperti itulah situasinya dengan Lunin dan Thibaut."

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Mengenai Vinicius dan apakah ia kini lebih lepas, Mourinho menjawab: "Kemarin saya bilang itu tidak penting, apakah dia di bangku cadangan atau menjadi starter. Dan agar Anda tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya pada hari Senin, dan kalian tidak punya banyak bahan untuk dibicarakan, saya akan jadi anak nakal dan mengakhiri ceritanya: dia akan menjadi starter pada hari Selasa."

Mengenai perannya dalam perkembangan Espi dan kegembiraannya yang meluap di ruang ganti, Mourinho berkata: "Tidak, tidak. Begini, Carlos... pelatih asal Portugal di Levante lebih penting daripada saya dalam kariernya. Dia membantunya tumbuh dan berkembang. Dan mengangkatnya ke level permainan yang memungkinkannya masuk dalam opsi ketika kami membutuhkan seorang penyerang tengah, seorang pemain di dalam kotak penalti..."

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Ia melanjutkan: "Johnny dan José Ángel menyodorkan lima nama kepada saya, dan dia salah satunya. Karena itu, jasa terbesar ada pada pelatih asal Portugal di Levante. Bukan pada saya."

Ia menambahkan: "Saya hanya berusaha membantunya berkembang sedikit lebih jauh, dan memotivasinya untuk menjalankan peran yang tidak mudah, karena itu berarti merasa bahwa Anda tidak memulai pertandingan, dan ketika Anda masuk, Anda melakukannya dalam situasi genting. Adapun jasa saya... sedikit atau bahkan tidak ada."

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Mengenai kemungkinan memainkan Mbappe dan Espi bersamaan tanpa menunggu keadaan darurat, Mourinho menjelaskan: "Saya bisa, tetapi ketika kami kehilangan bola, saya, yang berada di sana di pinggir lapangan, harus masuk ke lapangan saat transisi dan menampar salah satu pemain yang terlibat dalam transisi itu. Karena bermain dengan dua penyerang murni berarti kedua winger Anda harus bertahan di area tengah."

Ia menutup: "Dan tentu saja itu bukan peran Diomande, Vinicius, atau Arda... mungkin Diaz sampai batas tertentu... tetapi, melihat karakteristik winger kami, kami tidak disiapkan untuk formasi 4-4-2 murni."