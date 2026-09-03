Mourinho melepaskan tembakan ke arah pemainnya: Akumulasi kesalahan tidak bisa diterima

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, melontarkan kritik terbuka kepada pemainnya, Raul Asencio, menyusul keluarnya putusan atas dirinya terkait mengemudi di bawah pengaruh alkohol dengan kadar yang mendekati 4 kali lipat batas legal yang diperbolehkan.

Mourinho menegaskan bahwa perilaku pemain Real Madrid tersebut di luar lapangan tidak terpisahkan dari tanggung jawabnya di klub, seraya menekankan pada saat yang sama komitmen dan profesionalitas sang pemain selama latihan.

Mourinho mengatakan, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Real Betis yang dijadwalkan berlangsung besok, Jumat, di La Liga: "Semua orang berbuat kesalahan, tetapi ketika kesalahan itu menumpuk, itu persoalan yang berbeda."

Ia menambahkan, sebagaimana disorot surat kabar "AS": "Pemain Real Madrid tetap menjadi pemain Real Madrid selama 24 jam. Apa yang kamu lakukan di luar klub bisa merusak reputasimu dan reputasi klub, dan saya tidak senang."

Meski dengan kritiknya, pelatih asal Portugal itu tetap memuji perilaku sang pemain di dalam pusat latihan Valdebebas, dengan mengatakan: "Di dalam Valdebebas, ia adalah profesional sejati. Ketika ia siap, tidak ada seorang pun yang berlatih lebih banyak atau lebih baik darinya. Dan sekarang, meski dalam kondisi cedera, ia adalah yang pertama datang dan yang terakhir pergi. Ia memiliki dedikasi yang sangat besar."

Mourinho menjelaskan bahwa klub telah membuka penyelidikan internal terkait kasus ini, tetapi ia tidak berniat mengambil keputusan olahraga secara sepihak sebelum prosedur itu dituntaskan.

Ia mengatakan: "Klub telah membuka berkas untuk penyelidikan, dan sebagai pelatih, selama berkas ini masih terbuka, saya memperlakukannya sebagai pemain Real Madrid. Dan ia akan tetap demikian selama beberapa pekan mendatang."

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