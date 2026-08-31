Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengomentari pengumuman Lionel Messi, bintang Inter Miami dan legenda Barcelona, setelah ia mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional.

Messi menulis, dalam sebuah pernyataan resmi yang diunggah di akun "Instagram" miliknya: "Setelah sekian lama sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun dari bermain bersama tim nasional".



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Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih terasa perih di lubuk hati saya, tetapi saya sadar bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segala yang saya miliki, bukan hanya selama tahun-tahun terakhir ketika kami meraih segalanya, tetapi juga sebelum itu, dan saya selalu berjuang serta mengerahkan seluruh kemampuan saya demi kostum ini, demi membahagiakan kalian dan membuat kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepakbola".

Mourinho menulis komentar pada unggahan Messi, dengan mengatakan: "Selamat atas perjalanan internasional yang luar biasa dan tak terlupakan. Copa America mendatang dan Piala Dunia berikutnya tidak akan sama seperti sebelumnya tanpa kehadiranmu".



